Hur ser framtiden ut för Jiloan Hamad?

Fri att lämna Hoffenheim i vinter ska nu Jiloan Hamad ta ett beslut gällande sin framtid. Vad vore egentligen det bästa valet? Det spekulerar undertecknad i.

Sedan en tid tillbaka står det klart att Jiloan Hamad och TSG Hoffenheim kommer gå skilda vägar i vinter. Mittfältaren har inte lyckats etablera sig i laget under ledning av succétränaren Julian Nagelsmann, som på kort tid förvandlat Hoffenheim från ett bottengäng hotat av nedflyttning till Bundesligas just nu formstarkaste klubb.Den här säsongen har det blivit noll minuters speltid för Hamad, som inte ens funnits med på bänken i någon av höstens matcher. Situationen har varit hopplös och när Hoffenheim meddelade att 26-åringen är fri att lämna gratis kom det inte direkt som en överraskning. Frågan är bara vart det bär av härnäst?Huvudpersonen själv har hela tiden varit tydlig med att han helst av allt vill stanna inom Tysklands gränser, och att huvudprioriteringen är att finna en förening som spelar i Bundesliga. Intresset lär dock inte vara rykande hett efter att knappt ha spelat fotboll under de två senaste åren, mycket på grund av den svåra korsbandsskada han ådrog sig under sin låneperiod hos Standard Liege i Belgien.Under egentligen varje övergångsfönster sedan Hamad lämnade Sverige har han kopplats samman med en flytt tillbaka till Malmö FF – där han under sitt sista år bar kaptensbindeln och blev utsedd till Allsvenskans bäste spelare. Kärleken till föreningen råder det inga tvivel om och mycket talar för att han en vacker dag kommer vända hem till den ljusblå klubben, men än är han inte klar med sitt utlandsäventyr.Speltid bör bortsett från trivsel just nu vara den aspekt som står i huvudfokus, att hitta en klubb där tränaren tror på honom och vill ge honom en viktig roll där han kan få ut sin fulla kapacitet. Även om speltiden varit skral under sin tid i Hoffenheim har han dag ut och dag in tränat tillsammans med några av ligans bästa spelare och ska man tro rapporter från träningarna har Hamad ofta visat upp sig från sin bästa sida och imponerat på såväl journalister som supportrar. Det hjälper dock inte honom långt eftersom Nagelsmann verkar fast besluten om att svensken inte kan tillföra någonting i hans lagbygge.Två föreningar hemmahörande i Bundesliga som förmodligen inte hade haft någonting emot att ge Hamad en chans är Ingolstadt 04 och Darmstadt 98. Båda tog sig överraskande upp från 2. Bundesliga inför fjolårssäsongen, och trots att de långt innan serien ens startat var uträknade lyckades de mirakulöst nog hålla sig kvar. Den här säsongen har det inte sett lika ljust ut och det väntas bli en kamp in i det sista om att hålla sig kvar. Bortsett från dem är det högst oklart hur intresset ser ut då flertalet av klubbarna som befinner sig på nedre halvan av tabellen har underpresterat grovt och lär inte vilja testa osäkra kort.I divisionen under håller redan ett flertal svenskar till och ett lysande exempel på att det går att göra sig ett namn även i 2. Bundesliga är som bekant Emil Forsberg. Personligen tror jag att majoriteten av föreningarna i ”Zweite” hade varit villiga att plocka in Hamad, och chanserna till att få igång karriären igen får anses som väldigt goda oavsett om han väljer en klubb på övre eller nedre halvan av tabellen.Alternativet är annars att testa på ett annat land och liga. Holland, Frankrike eller Danmark känns i så fall nära till hands, men med tanke på att han själv sagt sig vilja stanna kvar i Tyskland får vi förmoda att han det är vad han först och främst tittar på. Skulle han kunna tänka sig bita i det sura äpplet och spela i 2. Bundesliga lär det inte dröja länge innan han har ett anbud på bordet, och även om det rent praktiskt är ett steg i fel riktning bör han värdesätta speltiden och försöka hitta formen igen – trots att det kan dröja ett tag.Utan att på något sätt och vis ha egna erfarenheter inom området hade jag som det framgår i texten valt att testa vingarna i en klubb stationerad i 2. Bundesliga vars tränare visar förtroende och vilja att satsa på mig. De som har sett Jiloan Hamad spela fotboll vet vad för egenskaper han besitter, och det är oerhört tråkigt att se dem gå till spillo i Hoffenheim. Förhoppningsvis hittar han inom kort en ny klubbadress där han till slut får sitt stora genomslag och erkännande även på tysk mark. Det har han gjort sig förtjänt av.