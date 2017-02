I högerextremismens grepp

Högerextremismens skugga kastar sig lång över de östtyska föreningar som slåss i 2. Bundesliga och lägre, men hur utbrett är problemet och varför existerar det ens?

Det här är en historia om politisk inblandning i bollsport, en historia om hat, om okunnighet och om omedvetenhet. Detta är en historia om DDRs konsekvenser, en beskrivning av världen och en filsofisk uppsats. Se det hur du vill, ta det hur du vill. Det kommer under tidens gång bli fullkomloigt omöjligt för mig att behålla min objektivitet, mestadels eftersom jag inte på något sätt sympatiserar med ens ett uns av dessa idéer som vissa grupperingar stöttar. Den här artikeln är en undersökning, men också en berättelse. Jag önskar förtälja och blotta problemet. Det är en historia om nationalsocialism i fotboll.Jag fick som förslag att skriva om problemet med högerextremism i östtysk fotboll, ett ämne som ter sig mer och mer intressant ju mer man läser om det. Efter att ha undersökt ett grovt antal artiklar från både zeit.de och Der Spiegel inser jag nu att detta faktiskt är ett stort problem. Det krävdes inte mycket grävande för att hitta information om högerextremistiska och främlingsfientliga ultrasgrupperingar inom ultrasgrupper eller raktigenom klubbar som är uttalade nationalkonservativa. Det kanske absolut intressanta är de klubbar som inte är uttalat högerextrema, men som inte heller verkar uppmärksamma det ganska uppenbara problemet. Det må kanske vara just det som chockar mest av allt. 2017 finns det klubbar som inte tagit avstånd från antisemitism och xenofobi, det finns fotbollsklubbar som håller på med dov politisk propaganda eller som i alla fall vägrar hjälpa till i kampen mot densamma. Utan tvekan är det även chockerande att folk överhuvudtaget i Tyskland kan bli högerextrema och xenofobiska, med tanke på deras dystra historia. Likväl, det kanske bara är människans naturliga instinkt att se ner på de man är rädd för eller är okunnig om.I vilken ände ska jag börja? Nja, det finns egentligen bara en ände att börja i, den mildare av de flera olika i denna bunt med kolasnören. Den mildare delen av denna långsamma slutsats är en historia om Chemnitzer FC, en östtysk klubb i tredjeligan som just i detta nu är påväg tillbaka till den tyska fotbollsscenen från tidigare konkurshot och dravel. Likväl, mitt i denna mörka tid som inträffade för ungefär tio år sedan växte någonting illavarslande fram. Chemnitzer FC har länge haft en ultrasgrupp som anser sig vara den äldsta ultrasgruppen i Tyskland, UC 99. Denna gruppen har inte varit nämnvärt eller uppenbart förknippad med högerextremism, utan har hållit sig borta såväl den har kunnat från politik, kanske på grund av att klubben innan spelade i DDR-Oberliga där personliga och skrikiga åsikter sannerligen inte var uppskattade. Då kom farbror Stasi och hälsade på. Inom UC 99 växte i mitten av 2000-talet en ny gruppering fram, NS-Boys. För att ge er ett hum om vad gruppen handlar om- NS står för ”New Society”. Det ter sig ganska uppenbart vad ultrasgruppen går ut på- att sprida högerextremism och propaganda och använda klubbens ultras som en jättelik megafon för sitt hat. I början fungerade det och CFCs rykte var mediokert och inte direkt fläckfritt, men sedan den ursprungliga gruppen UC 99 och dess ledare Ronny Licht tagit avstånd från grupperingen har både supportergruppen och klubben fått ett mycket bättre rykte och NS-Boys har egentligen numera inga levande falanger inom fotbollen kvar.Nu är Chemnitzer FC en klubb med en skäligen ljus framtid. De bygger ny arena och spelar bättre och bättre i 3. Liga, men än är de inte kvitt högerextremismen, för den har en tendens att leva kvar i ultrasgrupper i Östtyskland.En mer känd klubb, historiskt och i moderna ögon, är Dynamo Dresden . Dynamo har länge haft ett rykte om sig att vara extrema åt båda hållen, både vänster och höger, men i bland annat staden Dresden har under senare delen av 2000-talet en ny gruppering uppstått, en rörelse kallad ”Pegida”, so är en grupp anti-islamistiska "patrioter" som hela stadens alla universitet och statliga institutioner tagit markant avstånd från. Det hade varit brukligt att tro att även Dynamo gjort det, för att bli av med misstankar. Men klubben har varit tyst. Knäpptyst. Inte ett fördömande ord har kommit från Dynamo och deras fans blir mer och mer stöttande för både klubben och för Pegida, en synnerligen illavarslande utveckling som sannerligen ter sig förstärka intrycket av Dresden som en politiskt fanatisk klubb, inte bara fotbollsfanatisk. Med tanke på Dynamo Dresdens fantastiska hemmasupport och hipster-känsla, likväl som stadens fräscha attityd, är det synd att se klubben smutsa ser sig själv genom att låta fansen svärta ner klubbens egentligen klassiska och fina namn.Ännu en fantastisk låttext av bandet Kent kan appliceras på Dynamo Dresdens situation och klubbens nuvarande utstyrsel. ”Det är sånt här som är farligt med minnen, Plötsligt ser du hur åren bara rinner iväg, Och ingen vet varför det blev som det blev, Du kan inte blunda för allt du inte vill se, Det finns en tid när allt hopp kommer hänga, På den svagaste länken i kedjan”, sjunger Jocke Berg i låten ”Skyll inte ifrån dig” och det är kanske just det som Dynamo Dresden ska sluta med att göra, de ska sluta skylla ifrån sig på andra och ta tag i sina egna problem, ty det verkar sannerligen finnas en del. Minnen från förr är bra, så länge man inte börjar jämföra nutiden med dem, dra lärdom av dem istället för att låta historien återupprepa sig, det vore rätt väg att gå för Dynamo Dresden.Hade världen haft hyfs hade denna artikel varit slut här och Dynamo Dresdens ignorans hade varit kulmen. Men så är det inte. Vi är inte ens halvvägs upp för det milshöga berget av avskyvärt trams som vi beslutsamt klättrar. Härnäst kommer den ännu mer tragiska historien om 1. Lokomotiv Leipzig, en klubb som får oss att känna oss rätt så nöjda med RBs framfart.Historien om ”Loksche” är mer eller mindre snäppet värre än Dresden. 1. Lokomotiv Leipzig, den första fotbollsklubben i Leipzig var den första klubben att vinna en östtysk cuptitel, en av de första fotbollsklubbarna i östra delen av Tyskland. Men det är också en skandalomsusad förening. Lokomotiv Leipzig har haft sådana monumentala problem med högerextremism så deras det har blivit en del av deras image. För en klubb med en sådan hemsk image blir det inte lätt att locka nya supportrar, vilket i sig är en stor anledning till att Leipzig-borna själva ser RB som ett projekt, för nu har de bara en klubb som står för kommersialism, istället för att heja på Lokomotiv som står för någonting mycket mycket värre, xenofobi och hat. Men hur kunde det bli så illa? Ja, många klubbar som har haft problem med extremism åt olika håll har insett att det är ett problem och har sedan tagit vid åtgärder för att fixa det. Men Lokomotiv har inte bara struntat i det, de har helt enkelt inte ens uppmärksammat att problemet finns och sedan 2009 har högerextremismen haft en stark röst i kurvan hos Looksche i Leipzig. Vi har hellre Rasenballsport Leipzig. Mycket mycket mycket hellre.Från en klubb som inte uppmärksammat att problemet finns och som konsekvens fått en smittad image till en klubb som helt och hållet har omfamnat xenofobin. ”Fotbollsklubben” FC Ostelbien Dornburg är en genomvidrig historia. För det första kommer namnet Ostelbien från en inofficiell beteckning på det tyska riket, men det behöver inte vara så illa. ”Alemannia Aachen” finns till exempel, Borussia Dortmund och Borussia Mönchengladbach är andra exempel. Borussia är latin för Preussen, men namnen kommer faktiskt från ett bryggeri med samma namn. Namnet Ostelbien är inte lika neutralt, inte lika harmlöst, inte lik mänskligt. Namnet i sig inger en kallkårig känsla, en känsla av läderstövlar och Hugo Boss-kostymer med två S på axlarna. Klubben är uttalad nationalsocialistisk, uttalat främlingsfientlig och uttalat hatisk mot andra kulturer än den tyska. Här har det till och med gått så långt så klubbar de mött har klagat på deras beteende och hot så FSA, Fussballbund Sachsen-Anhalt, har tvingats dra in klubbens licens och äganderätt över sin sportplats. Någonstans här ligger en viss ironi som hamnar i skymundan, ty den är oviktig men ändå kanska komisk. Klubbarna de mött har bland annat sagt att ”fotboll ska handla om att ha roligt, inte om politik”, men ändå så går de och klagar hos politiker om att klubben ska förbjudas. Likväl, beslutet att dra in licensen var fullkomligt korrekt, ett bra val i mina ögon.Det fanns en domare som skulle döma Ostelbien Dornburg, Michael Pieper hette/heter han. Han visste vilka grundarna av klubben var och vägrade då döma klubbens match. Detta blev därefter en tendens hos domarna. Detta gjorde det uppenbarlige svårt för klubben att spela matcher, vilket troligtvis var meningen.Högerextremism inom tysk fotboll är som tur är inget vanligt fenomen. Egentligen är det snäppet vanligare med vänstersympatier hos klubbar, exempelvis St.Pauli och FSV Frankfurt . Det är principiellt sett endast i östra Tyskland hos de gamla DDR-klubbarna där en högerkult har bildats. Högerextremismen har kunnat frodas där på grund av några anledningar.Det har att göra med en övergripande inkompetens i styrelseskicket hos många klubbar som fått något slags ”Rödluvesyndrom”. De har släppt in vargen och tror fortfarande att det är mormor.Det handlar om ett slags ”backlash” efter kommunismens tid. Tänk er ett barn som hela sin barndom och ungdom aldrig fått göra någonting, sedan fyller han 18 och har en värld av möjligheter- där har ni många klubbar från DDR-Oberliga.En annan orsak kan vara denazifieringen av alla sportklubbar som gjordes i Västtyskland strax efter krigets slut. Densamma gjordes inte alls i samma utsträckning i öst och där levde vissa ideal kvar inom klubbarna och bland fansen. Ideal som tydligen lever kvar än idag.Vad kan göras mot det, vad kan vi göra för att hejda framfarten? Utbilda oss, läsa på om det, försöka blotta problemen. Vad annars kan vi göra. Det skulle behövas ännu en ”denazifiering”, fast i Östtyskland den här gången.