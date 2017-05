Inför: Eintracht Braunschweig – VfL Wolfsburg

Avgörandets tid är kommen då det blivit dags för det andra och tillika avgörande kvalmötet mellan Eintracht Braunschweig och VfL Wolfsburg.

Ilskan har fortfarande inte lagt sig hos anhängarna till Eintracht Braunschweig efter torsdagens tillställning. Domaren tilldömde VfL Wolfsburg en minst sagt tveksam straffspark som Mario Gomez förvaltade på bästa vis. Det blev också det enda målet i matchen, vilket gör att Thorsten Lieberknechts manskap befinner sig i underläge när det i kväll blivit dags för det andra och tillika avgörande mötet om en plats i Bundesliga kommande säsong.



Förutsättningarna är glasklara för Eintracht Braunschweig – man måste göra mål. Lyckas man inte få hål på Koen Casteels i Wolfsburg-målet blir det trots en på många vis fantastisk säsong fortsatt spel i 2. Bundesliga. Vi bör således kunna räkna med att hemmalaget kommer göra allt i sin makt för att få bollen i nät, vilket innebär full fart framåt.



Wolfsburg i sin tur är väl medvetna om att en hållen nolla per automatik betyder nytt kontrakt, och man kan under sommaren påbörja det förväntade nybygget av spelartruppen med förhoppningen att aldrig någonsin behöva spela ett nedflyttningskval igen. Frågan är dock om tränare Andries Jonker vågar förlita sig på att hans manskap ska lyckas undvika att släppa in ett mål, eller om han kommer försöka få till ett tidigt ledningsmål för att sedan försvara sig resten av matchen med en någorlunda säker ledning i behåll.



En sak är i alla fall säker, och det är att Eintracht-Stadion kommer vara knökfull och stämningen av allra högsta klass. Seger är allt som gäller för ”Die Löwen”, och deras supportrar kommer ge sitt yttersta under 90 minuter för att stötta sina hjältar i jakten på en återkomst till den tyska fotbollens finrum.



Stor spänning och dramatik är alltså att vänta när det hela ska avgöras. Blir det Eintracht Braunschweig eller VfL Wolfsburg som spelar i Bundesliga till hösten? I kväll får vi svaret.



Matchen startar klockan 20.30 och går att se på Eurosport 2.

0 KOMMENTARER 140 VISNINGAR 0 KOMMENTARER140 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-05-29 07:00:00 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-05-29 07:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Tyskland

Tyskland

2017-05-29 07:00:00

Tyskland

2017-05-27 08:00:00

Tyskland

2017-05-27 08:00:00

Tyskland

2017-05-26 21:04:58

Tyskland

2017-05-25 23:06:59

Tyskland

2017-05-24 17:15:00

Tyskland

2017-05-21 21:23:20

Tyskland

2017-05-21 13:47:55

Tyskland

2017-05-19 12:46:00

Tyskland

2017-05-19 10:00:00

ANNONS:

Avgörandets tid är kommen då det blivit dags för det andra och tillika avgörande kvalmötet mellan Eintracht Braunschweig och VfL Wolfsburg.Säsongen är till ända och det har blivit dags att försöka summera upp vad som egentligen skett. Det gör vi med bland annat 29 punkter i alfabetisk ordning.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Varsitt mål blev det när Jahn Regensburg och 1860 ställdes mot varandra i det första kvalmötet där en biljett till 2. Bundesliga finns i potten. Därmed väntar en spännande uppgörelse i returen på Allianz Arena nästa vecka.En tveksamt dömd straff avgjorde det första kvalmötet när VfL Wolfsburg besegrade lokalrivalen Eintracht Braunschweig på Volkswagen Arena.Första kvalmatchen står för dörren när VfL Wolfsburg och Eintracht Braunschweig gör upp om en plats i nästa års upplaga av Bundesliga.Sejouren i 2. Bundesliga blev ettårig för både VfB Stuttgart och Hannover 96, som under söndagen säkrade återkomsten till Bundesliga. För Eintracht Braunschweig väntar kvalspel.Borussia Dortmunds anfallsstjärna, Pierre-Emerick Aubameyang, stod för två fullträffar i den sista omgången, vilket innebär att han passerade konkurrenten Robert Lewandowski i skytteligan.Ett monument över den tyska kvaliteten, rigoröst med träning och en grov mängd klass- vi tackar Philipp Lahm för 12 år i den tyska fotbollens högborg.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.