Inför: Tyskland – England

Stormaktsmöte står för dörren när Tyskland och England ställs mot varandra i vad som kommer bli Lukas Podolskis sista framträdande i landslagsdressen.

FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-03-21 17:01:00

Landslagsuppehåll är sällan varken särskilt efterlängtat eller uppskattat. De större ligorna runt om i Europa har som bekant avbrott kommande helg och saknaden av att få se sitt favoritlag spela kommer vara stort hos majoriteten av världens fotbollsdyrkare.I Tyskland råder det inga undantag, trots att det bjuds på två landskamper inom loppet av fem dagar. På söndag väntar nämligen Azerbadzjan på bortaplan i kvalet till VM 2018, men innan dess ska en träningsmatch mot England spelas på Westfalenstadion i Dortmund. Speciellt för den är att ikonen Lukas Podolski kommer avtackas efter lång och trogen tjänst då det blir hans sista framträdande någonsin i landslagsdressen.Det är dock ett flertal profilstarka spelare som saknas på grund av skador alternativt brist på matchform. Manuel Neuer, Jerome Boateng och Mesut Özil är några av spelarna som Joachim Löw kommer tvingas klara sig utan. Betydelsen för träningsmatchen mot England är visserligen inte stor, men det är en utmärkt värdemätare för att se hur laget står sig mot kvalificerat motstånd. Hittills är det nämligen ingen nation i kvalgruppen som lyckats besvära de regerande världsmästarna, som tagit full pott och ännu inte släppt in något mål.Stort fokus kommer givetvis ligga på Podolski. 31-åringen debuterade i landslaget 2004 och har sedan dess hunnit med en bra bit över hundra framträdanden för ”Die Mannschaft”. Dagen till ära kommer han välförtjänt bära kaptensbindeln – vilket blir för första och tillika sista gången någonsin.En annan spelare som kommer ha ögonen på sig är Timo Werner, men det av helt andra anledningar. Anfallaren har en imponerande säsong bakom sig för sitt RB Leipzig, där han öst in mål. Givetvis har det inte gått Löw obemärkt förbi, som väntas låta honom starta på topp. Avsaknaden av en renodlad anfallare har varit stor sedan Miroslav Klose lade skorna på hyllan och förhoppningarna är nu att Werner ska fylla det tomrummet.England kommer till Westfalenstadion med en stark trupp. Enbart Michail Antonio och Phil Jones saknas, i övrigt är laget intakt. Mycket talar för att förbundskapten Gareth Southgate kommer mönstra en slagkraftig startelva som väntas kunna bjuda på motstånd för ett desto mer reservbetonat tyskt lag.Senast stornationerna ställdes mot varandra var för mer eller mindre exakt ett år sedan. Då gick engelsmännen segrande ur striden med 3–2 trots att Tyskland ledde med 2–0 efter en timmes spel. En liknande genomklappning kommer Löw inte tolerera den här gången, utan även fast än att flertalet nyckelspelare saknas är det hundraprocentig koncentration som förväntas från samtliga på planen.Matchen startar klockan 20.45 och går att se på Viasat Sport Premium.ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Süle, Hector - Can, Weigl - Sané, Müller, Podolski - WernerHart - Walker, Cahill, Stones, Bertrand - Oxlade-Chamberlain, Dier - Lallana, Alli, Sterling - VardyStormaktsmöte står för dörren när Tyskland och England ställs mot varandra i vad som kommer bli Lukas Podolskis sista framträdande i landslagsdressen.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Myten om att Premier League är den jämnaste toppligan har levt länge nog. Många har försökt krossa ligans felaktiga självbild och här är ännu ett försök. För Bundesliga är ju egentligen den jämnaste.Söndagsångest? Nåväl, här kommer ännu en anledning till varför tysk fotboll är fantastisk och, måhända även, överlägsen någon annan. It's all about the talent.FC Kaiserslautern är här blott en symbol för den traditionalism som rakt genomsyrar den tyska fotbollen just i detta nu och som har lett till den största polariseringen inom tysk sport sedan DDR.Söndagsångest? Kanske kan jag hjälpa till. Efter en rejäl radda (troligtvis talspråkig östgötska för "mängd", kanske finns i svenskan också, intevetjag) artiklar av olika slag om problem och negativa trender inom tysk fotboll känner jag mig villig att vända blad. Här är ett flera veckor långt ode till tysk fotboll.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Sportfreunde Lotte tar emot Borussia Dortmund i kvartsfinal i DFB-Pokal. Eftersom Lotte naturligtvis inte har en egen sida på SvenskaFans är här en preview å deras vägnar.Några veckor har gått sedan jag skrev om högerextremism inom tysk fotboll. Någonstans kände jag att det var dags för en balansering av vågskålen. Här är någonting om vänsterextremism inom tysk fotboll.