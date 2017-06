Inför Tyskland - San Marino (VM-Kval)

Jag skall vara ärlig. Efter matchen mot Frankrike igår är man rätt så mätt och fortfarande oförstående. Hur kunde Lloris göra en sådan fantastisk missbedömning med 30 sekunder kvar? Helt osannolikt och den VM-kvalgruppen lever med god vigör. En grupp som inte lever är den tyska. Die Nationalelf har vunnit fem raka matcher. Öst in mål och när nu San Marino kommer till Nürnberg ikväll så har publiken med sig miniräknaren. Sist blev det 8-0 och Serge Gnabry gjorde hattrick. Jogi Löw lät sex stycken spelare debutera mot Danmark i veckan och när nu Lilleputtlandet i Italien kommer på besök, så är det inget rutinerat lag som förbundskaptenen ställer på benen, men fullt kapabla att göra ett halvt dussin strutar på Motståndarna.



San Marino är Europas sämsta lag. Sedan de började spela matcher har de spelat 142 matcher och vunnit en(1). En vänskapsmatch mot Liechtenstein, Fyra matcher har slutat oavgjorda. Resten är förluster. Största förlusten är 0-13 mot Tyskland 2006. I detta VM-kval har alla matcher förlorats, men de gjorde mål mot Norge. Laget består till 95% av spelare från den inhemska ligan och skal man flagga för någon med kompetens så är det väl Adolfo Hirsch på topp, som har ett grundmurat rykte som en bra centertank.

Vad gäller Jogi Löw, så kan jag tänka mig att han låter de rutinerade spelarna börja matchen. Vem skall göra målen? Just nu har vi Sandro Wagner i hyfsad form på topp. Han lär få starta. Draxler är kapten igen. Kimmich, Hector och Mustafi håller ihop backlinjen med Rudy. Jag tror det blir en kul kväll i Nürnberg,





ter Stegen - Rudy, Mustafi - Kimmich, J. Hector - Can, Goretzka - Brandt, Draxler, Younes - Wagner

Trainer: Löw

E. Benedettini - Bonini, Biordi, Della Valle, Palazzi - Zafferani, A. Golinucci, Cervellini, Mazza, Hirsch - Rinaldi





Trainer: Manzaroli



2017-06-10 15:30:00

