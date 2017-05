Inför: VfL Wolfsburg – Eintracht Braunschweig

Första kvalmatchen står för dörren när VfL Wolfsburg och Eintracht Braunschweig gör upp om en plats i nästa års upplaga av Bundesliga.

Till skillnad från de andra stora ligorna i Europa spelas det varje år i Tyskland ett dubbelmöte mellan den klubb som kommer tredje sist i Bundesliga och den som slutar på tredje plats i 2. Bundesliga. Vinnaren sett över de två matcherna spelar i Bundesliga till den nästkommande säsongen.



Länge var det ovisst vilka två klubbar som det här året skulle ställas mot varandra i det gastkramande kvalet. Först i den sista omgången, efter en dramatisk avslutning, stod det klart att det mycket överraskande blir VfL Wolfsburg som tvingas till kvalspel mot Eintracht Braunschweig, som in i det sista slogs för en direktuppflyttning till den tyska fotbollens finrum.



I tyska media har det annalkande mötet fått det humoristiska smeknamnet ”A39-derbyt”, då det inte skiljer mer än drygt 30 mil städerna emellan. A39 är motorvägen som vanligtvis används för att ta sig från den ena staden till den andra, och aldrig tidigare har avståndet varit så kort mellan föreningarna i ett nedflyttningskval.



Det första mötet går av stapeln på Volkswagen Arena, där VfL Wolfsburg står som värd. Inför den nyligen avslutade Bundesliga-säsongen var det få – för att säga ingen – som hade kunnat föreställa sig att det skulle sluta med nedflyttningskval för ”Vargarna”. För ett år sedan tog man sig till kvartsfinal i Champions League och vann det första mötet med Real Madrid, men orkade inte stå emot i returen på Santiago Bernabéu. Sedan dess är det inte mycket som gått vägen för Wolfsburg, som ser ut att fortsätta gå en besvärlig framtid till mötes oavsett vilken division man kommer husera i till hösten. Flertalet nyckelspelare väntas lämna under sommaren och med en avsevärt mindre budget att röra sig med kan mycket väl glansdagarna vara räknade för klubben som vann tyska cupen för inte mer än två år sedan.



Desto mer framtidshopp finns hos Eintracht Braunschweig, som rört sig i toppskiktet av tabellen under hela säsongens gång. En kortare formsvacka under början av året samt brakförlusten mot Arminia Bielefeld i den näst sista omgången var dock nog för att man med nöd och näppe skulle gå miste om en direktuppflyttning, som istället tillföll VfB Stuttgart och Hannover 96. Torsten Lieberknecht och hans manskap misströstar inte för det, utan anser sig ändå ha goda möjligheter att ta steget upp till Bundesliga då Wolfsburgs form varit allt annat än imponerande det senaste året.



Historiken talar dock inte till Eintracht Braunschweigs fördel. Sedan nedflyttningskvalet infördes 2009 är det enbart vid två tillfällen som laget tillhörande 2. Bundesliga dragit det längsta strået. I de flesta fallen har det varit oerhört jämna tillställningar, men där Bundesliga-klubben i slutänden visat sig vara snäppet starkare och hållit sig kvar med minsta möjliga marginal.



I år är känslan att vi mycket väl kan få bevittna ett trendbrott. Eintracht Braunschweig har slagits för sin uppflyttning hela säsongen och befinner sig i en bra fas. Wolfsburg i sin tur har en seger på sina fem senaste matcher, och vore det inte för Mario Gomez hade man troligtvis redan varit relegerade vid det här laget. Det gäller således att Joseph Baffo och hans kollegor i försvaret gör ett klanderfritt jobb mot den 31-årige anfallaren samtidigt som Christoffer Nyman gör det han gör allra bäst – mål.



Något som är värt att ha i åtanke är att bortamålsregeln gäller under kvalspelet, vilket tidigare ofta kritiserats då det i slutändan varit avgörande i några av kvalmatcherna.



Matchen startar klockan 20.30 på torsdag (25/5) och går att se på Eurosport 2.



Preliminära laguppställningar:



VfL Wolfsburg: Casteels - Vieirinha, Knoche, Luiz Gustavo, Gerhrdt - Guilavogui, Arnold - Didavi, Malli, Ntep - Gomez



Eintracht Braunschweig: Fejzic - Baffo, Decarli, Valsvik, Reichel - Moll, Boland - Hochscheidt, Hernandez - Kumbela, Nyman

