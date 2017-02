Intervju med Emil Forsberg efter förlusten mot HSV

Emil Forsbergs ord direkt efter den överraskande förlusten mot HSV.

Emil Forsberg var tillbaka efter sin avstängning och tog direkt plats i startelvan när hans RB Leipzig ställdes mot HSV hemma på Red Bull Arena. Någon vidare trevlig återkomst blev det dock inte för svensken, som var nedstämd när jag efter slutsignalen fick en pratstund med honom.- Vi är inte tillräckligt bra. De gör det bra med två hörnmål och spelar efter det riktigt bra. Vi kom aldrig riktigt till en målchans trots att vi hade några bra möjligheter i början. Men efter det var det inte mycket mer.- Givetvis är jag inte särskilt nöjd, men det är så det är med fotboll. Jag har varit borta tre matcher och måste hitta formen, så det kändes ändå bra. Det var kul att vara tillbaka, så det gäller bara att fortsätta kämpa.- Det är klart det är frustrerande, men laget har ändå gjort det bra, så det har inte varit så mycket att fundera på. Jag har försökt träna på bra och komma tillbaka i så bra form som möjligt. Just nu känner jag mig i väldigt bra form även om det gick som det gick i dag, men vi har ny match nästa helg så det är bara att försöka se framåt.- Ja, det var ganska enkelt. Vi har alltid haft en bra dialog och varit tydliga med vad vi velat, så det var inte så mycket för mig att fundera över. Jag vill stanna i klubben och vara med på resan, så för mig är det bästa alternativt att bli kvar.- Just nu fokuserar jag på mitt kontrakt, sedan vet man ju att det i fotboll alltid kan hända saker. Men det har jag just nu inga funderar på utan jag trivs fantastiskt bra i Leipzig, både med klubben och staden.- Självklart var det väldigt roligt, men nu är det nya matcher som gäller och jag ska försöka göra det minst lika bra framöver som då. Det är min målsättning att vara så bra som jag bara kan vara.- Nej, det är mer en boost att veta vad man har i sig och jobba efter det.- Vi hade redan innan ett fantastiskt bra lag och spetsade till det med några riktigt bra spelare inför den här säsongen. Vi är ett ungt lag som tror på varandra och som jobbar 90 minuter tillsammans, så jag är inte förvånad även om jag kanske inte hade trott att det skulle gå så här pass bra. Men nu är vi där vi är och det är bara att njuta av situationen och fortsätter göra det bra.- Svårt att säga nu, jag tänker inte på det utan fokuserar enbart på en match i taget.- Att vinna så många matcher som möjligt, det är klart det är vad vi siktar på. Vi vill vinna varje match och utvecklas från det. Nu förlorade vi i dag, men det är som det är. Det viktigaste är att kolla framåt.