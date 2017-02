Intervju med Simon Hedlund: ”Drömmen är att göra som Forsberg”

Simon Hedlund är en av många svenskar som på senare tid valt att spela fotboll i Tyskland. 23-åringen representerar sedan i somras Union Berlin och ger i en intervju med SvenskaFans.com sin syn på första tiden i den tyska huvudstadsklubben.

Söndag eftermiddag i mitten av februari. Himlen är grå och kylan gör sig ständigt påmind för de drygt 20 000 människorna som tagit sig ut till Stadion An der Alten Försterei i östra Berlin för att beskåda seriemötet mellan Union Berlin och Arminia Bielefeld.Hemmalaget är med och slåss om en uppflyttning till Bundesliga medan gästerna har en tung säsong bakom sig och kämpar med näbbar och klor för att hålla sig på rätt sida om nedflyttningsstrecket. Trycket från publiken är fantastiskt, där de rödklädda hemmasupportrarna hörs starkast trots att bortaföljet även de står för en röststark insats.Även matchen som utgörs på planen domineras av Union Berlin från början till slut. Lagkapten Felix Kroos ger sitt lag ledningen och fast än att Arminia Bielefeld lyckas kvittera precis innan halvtidsvilan är det hemmalaget som under den andra halvleken växlar upp och kan i slutändan gå segrande ur striden med bekväma 3–1.En av de som jublandes tackar av fansen för deras stöd under matchen är Simon Hedlund. Svensken flyttade till den tyska huvudstaden i slutet av augusti i fjol efter sju år i Elfsborg, och har lyckats spela till sig en ordinarie tröja i Jens Kellers lagbygge – som i skrivande stund är en poäng från kvalplatsen uppåt. Efter matchen fick undertecknad en pratstund med Hedlund, som delade med sig om sina tankar efter drygt ett halvår i Tyskland.- Jag trivs fantastiskt bra här, det finns verkligen ingenting att klaga på över huvud taget. Berlin är en fantastisk stad där man kan göra precis vad som helst. Jag kommer från Trollhättan, en väldigt liten stad, och har bara bott i Borås innan, så det är kul att få testa på någonting nytt, är vad 23-åringen har att säga om sin första tid i sin nya hemstad.Union Berlin är för många svenskar en förhållandevis anonym förening. Mycket på grund av att de alltid fått stå i skuggan av Hertha Berlin, som är huvudstadens mer framstående fotbollsklubb. Dock har Hedlund enbart positiva saker att säga om ”Eiserne”.- Det är en väldigt professionell klubb som vet vad de vill. Innan jag skrev på berättade de att målsättningen är att kämpa på i toppen och försöka ta sig upp till Bundesliga. Det är vi nu också, så förhoppningsvis får vi gå upp.Tror du att ni har det som krävs för att lyckas etablera er i Bundesliga?- Så är känslan just nu i alla fall. Sedan vet man aldrig, det kan komma många hinder på vägen. Men vi går bra nu och jag tycker verkligen supportrarna är fantastiska, som älskar klubben över allt annat. De stöttar även i motgång, vilket är viktigt. Skulle vi inte gå upp nu ska vi storsatsa till nästa säsong. Målsättningen var att gå upp inom två till tre år, så det var därför jag valde det här. Det är ett bra äventyr och att få spela i Bundesliga vill väl alla.För de med dålig insyn i den tyska fotbollen kan det verka märkligt att man som en framstående spelare i Allsvenskan väljer spel i en andradivision. Emil Forsberg bevisade dock att det går att nå toppen även via den vägen, vilket Hedlund tagit till sig.- Jag hade sett att det gått bra för Emil Forsberg när han spelade i 2. Bundesliga. Visserligen spelar han i ett riktigt bra lag med mycket pengar, men nu är de ett topplag i Bundesliga. Det är bara att kolla på honom, första året var han inte jättebra men sedan under det andra exploderade han och nu tredje året är han ännu bättre.Tror du att du kommer göra en liknande resa?- Det hoppas jag givetvis, det är någonting man drömmer om.Ett mål och en framspelning är svenskens facit den här säsongen, och just en ökad poängskörd är någonting han hoppas på när han får frågan om hans personliga målsättning under våren.- Jag vill spela så mycket som möjligt, det vill man alltid som fotbollsspelare. Sedan hoppas jag kunna göra lite mer poäng, det är ju aldrig fel.Därefter skiljs vi åt och Hedlund försvinner in i omklädningsrummet för att fira vinsten tillsammans med sina lagkamrater. Yttermittfältaren verkar ha kommit in bra hos sin nya klubb och säger sig trivas som handen i handsken. Får han sin vilja igenom kommer han spela i Bundesliga redan till hösten med sitt Union Berlin, vilket vore historiskt då klubben aldrig tidigare varit en del av den tyska fotbollens finrum.