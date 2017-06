Kross i Nürnberg. 7-0 till die Nationalelf

Miniräknare fram. Så var det sagt. Publiken på anrika Frankenstadion i Nürnberg var beredda på ett målkalas. San Marino var bereda på försvarsspel och ställde upp med 4-5-1 för att försöka motverka den tyska offensiven. Jogi Löw gjorde en hel del ändringar gentemot Danmark. En hyfsat rutinerad fyrbacklinje med Hector, Mustafi, Kimmich framför Ter Stegen. Can, Goretzka,Younes, Brandt, Stindl och Draxler. Sandro Wagner var forward.Hur lång tid skulle det ta?Redan vid avsparken såg man San Marinos problem. Bollen gick till ytternittfältaren. En enkel passning som han fick på träbenet och det studsade fyra meter. Jojo, detta skulle bli en lustiger dans. Det tog elva minuter så sköt Julian Draxler in 1-0. Rätt signifikativt försvarsspel för matchen. San Marinos försvar var i en enda röra. Folk överallt, de springer ihop, försvarar två på en och missar i positionerna. Bollen studsade ut till Draxler som skruvade in 1-0 i bortre hörnet.Sedan kom målen på lång rad.2-0 genom Wagner som nådde Kimmichs underbara inlägg före mittbacken och satte dit den med huvudet.3-0 genom Wagner som fick en kort passning av Younes och rullade in bollen.4-0 genom Younes som efter en ny tilltrasslad situation runt mål fick bollen till skänks och lyfte in den bakom en sprattlande målvakt.5-0 av Mustafi efter en hörna, där försvaret ånyo sprang som yra höns.6-0 av Brand som snyggt nickade in den efter Kimmichs inlägg.7-0 av Wagner som nickade in den efter Hectors inlägg.Det hade kunnat blivit mycket mer, men. 7-0 på San Marino av ett tyskt B-landslag säger väl det mesta om klass-skillnaden.