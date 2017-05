Fördel för 1860 München inför returen på Allianz Arena.

Oavgjort mellan Jahn Regensburg och 1860 München

Varsitt mål blev det när Jahn Regensburg och 1860 ställdes mot varandra i det första kvalmötet där en biljett till 2. Bundesliga finns i potten. Därmed väntar en spännande uppgörelse i returen på Allianz Arena nästa vecka.

Jahn Regensburg har en turbulent säsong bakom sig där man efter att halva serien spelats låg i mitten av tabellen. Under våren ryckte man upp sig väsentligt och var med och slogs om en uppflyttning till 2. Bundesliga, men kunde i slutändan inte ta sig förbi varken MSV Duisburg eller Holstein Kiel. En tredjeplats blev det dock till slut – vilket som bekant innebär kvalspel.



Först efter att den sista omgången av 2. Bundesliga genomförts stod det klart att 1860 München skulle stå för motståndet i kvalet. Den ljusblåa föreningen från södra Tyskland har de senaste säsongerna haft det minst sagt tufft, och det är för andra gången inom loppet av tre år som man nu tvingas försöka hålla sig kvar genom kvalspel. Förra gången lyckades man med ett mål i sista minuten undvika nedflyttning, vilket kan diskuteras om det var välförtjänt eller ej.



Under fredagskvällen gick det första mötet av stapeln, och det på ett soldränkt Continental Arena i Regensburg som var tokutsåld. Ingen fotbollsintresserad i staden, som är belägen drygt tolv mil från München, ville gå miste om att få se sitt favoritlag försöka ta steget tillbaka mot ligan man tillhörde för fyra år sedan.



Det blev också hemmasupportrarna som fick jubla först – och det redan efter två minuter. Marc Lais kunde utan någon vidare markering trycka in bollen med skallen via en hörna och vilt firande utbröt bland både spelarna och fansen.



1860 München försökte omgruppera sig snabbt, och Sasha Mölders var nära att utjämna drygt tio minuter senare men missade målet med sin annars mycket eleganta språngnick. Mycket närmare en kvittering än så kom man aldrig under den första halvleken och det var således hemmalaget som gick till halvtidsvila med ledningen i behåll.



Inte heller den andra halvleken bjöd på någon vidare underhållning, men mot slutet skruvade gästerna upp tempot en aning och i den 78:e minuten höll inhoppande Florian Neuhaus sig framme och 1–1 var ett faktum. Hoppet levde återigen för 1860 München, men de muntra minerna skulle snart åter suddas ut när försvararen Marin Pangracic synade sitt andra gula kort och tvingades lämna planen med sänkt huvud.



Värre skulle det också bli då Jahn Regensburg tilldömdes en straffspark med fem minuter kvar att spela efter att Abdoulaya Ba haft omkull Kolja Pusch i straffområdet. Fram stegade Andreas Geipl, som slog straffen lågt åt höger. Stefan Ortega i målet slängde sig åt samma håll och blev med en fotparad stor hjälte när han räddade sitt lag undan en förlust.



Resultatet innebär att det är fördel för 1860 München inför returen på Allianz Arena, som spelas på tisdag. Det tack vare bortamålsregeln, som gör att om 1860 München håller nollan kommer man även nästa säsong vara en del av 2. Bundesliga. Det kommer dock krävas en betydligt bättre insats av försvaret än vad man stod för i dag om man ska lyckas med den bedriften. Stor dramatik är därmed att vänta om bara fyra dagar när det hela ska avgöras.

