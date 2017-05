Paderborns vals med Nostradamus

SC Paderborn har snart lyckats med det omvända miraklet, att bli nedflyttad tre år på raken.





Snart börjar systemet att krackelera på flera punkter. Andra klubbar börjar plocka poäng, börjar hitta tillbaka, Paderborns försvar börjar ställa till det för sig. Skador på nyckelspelare och en del otur gör att man i Januari finner sig på en 17:e plats, med bara sensationellt svaga Borussia Dortmund bakom sig. Efter bland annat drömmål från 85 meter från Moritz Stoppelkamp slåss man ändå, föga förvånande, i botten av ligan och man slåss mer för sitt liv än man kanske anat. Våren 2015 åker man ner till Zweite, föga oväntat, och får försöka ta sig tillbaka så fort som möjligt.



Två år senare, det vill säga i detta ögonblick, slåss man för sitt liv i botten av 3. Liga. Hur detta har gått till är mycket svårt att svara på. Från toppen av Bundelsiga i september 2014 till botten av 3. Liga våren 2017, nu riskerar man nedflyttning i Regionalliga, vilket vore mycket illa. Att ta sig ur Regionalliga är inte enkelt, det kan väl egentligen samtliga klubbar som kvalar för att ta sig upp till 3. Liga vittna om. Lag som SpVgg Unterhaching, som vann sin Regionalliga med 17 poäng, måste kvala upp och i ett kval på två matcher kan väl egentligen vad som helst hända. Paderborn riskerar i allra högsta grad en otrolig nedflyttning. Vi har sett lag gå rakt genom divisionerna förr, men det var länge sedan vi såg ett lag falla rakt genom säsong efter säsong.



När man gick upp i Bundesliga valde man att satsa. Likt Derby när de gick upp i



Men Paderborns hade kunnat undvikas. Enkelt. Andra gången Derby County gick upp i Premier League hade man lärt sig av sitt misstag och istället för att lägga massvis med pengar på spelare så förstärkte man sin bredd och valde att satsa på den trupp man gick genom andraligan med. Paderborn borde ha gjort likadant. Åker man då ur har man tjänat en del TV-pengar på Bundesliga och kan bygga vidare och återinvestera pengarna i akademier och faciliteter. Ganska enkelt egentligen.



En liten klubbs uppflyttning är som en dans med Nostradamus. Antingen så går dansen bra, eller så snubblar du och så dansar Nostradamus istället en wienervals till Mozarts Requiem på din brända aska. Gissa hur det gick för lilla SCP. Tänk er detta. Det är September 2014, Borussia Dortmund har öppnat säsongen monumentalt dåligt och en bit längre österut i Westfalen sitter en trupp i blåa tröjor och myser, de leder nämligen sensationellt ligan efter fem omgångar. På Benteler-Arena spelar klubben som grundades 1907 och som flera år på raken förbättrat sitt resultat i Zweite Bundesliga . Nu har de debuterat i högstaligan och det har gått omåttligt bra. Man spelar frejdigt och försvarar med mycket folk, men kontrar med ordentlig exakthet. Man vet exakt hur man ska gå tillväga för att straffa motståndaren.Snart börjar systemet att krackelera på flera punkter. Andra klubbar börjar plocka poäng, börjar hitta tillbaka, Paderborns försvar börjar ställa till det för sig. Skador på nyckelspelare och en del otur gör att man i Januari finner sig på en 17:e plats, med bara sensationellt svaga Borussia Dortmund bakom sig. Efter bland annat drömmål från 85 meter från Moritz Stoppelkamp slåss man ändå, föga förvånande, i botten av ligan och man slåss mer för sitt liv än man kanske anat. Våren 2015 åker man ner till Zweite, föga oväntat, och får försöka ta sig tillbaka så fort som möjligt.Två år senare, det vill säga i detta ögonblick, slåss man för sitt liv i botten av 3. Liga. Hur detta har gått till är mycket svårt att svara på. Från toppen av Bundelsiga i september 2014 till botten av 3. Liga våren 2017, nu riskerar man nedflyttning i Regionalliga, vilket vore mycket illa. Att ta sig ur Regionalliga är inte enkelt, det kan väl egentligen samtliga klubbar som kvalar för att ta sig upp till 3. Liga vittna om. Lag som SpVgg Unterhaching, som vann sin Regionalliga med 17 poäng, måste kvala upp och i ett kval på två matcher kan väl egentligen vad som helst hända. Paderborn riskerar i allra högsta grad en otrolig nedflyttning. Vi har sett lag gå rakt genom divisionerna förr, men det var länge sedan vi såg ett lag falla rakt genom säsong efter säsong.När man gick upp i Bundesliga valde man att satsa. Likt Derby när de gick upp i Premier League så valde man att lägga rejäla summor på spelare. Spelare som presterade ganska okej, men som satt fast i klubben på höga löner när klubben åkte ur. Detta försatte klubben i en allvarlig ekonomisk situation och liksom vi har sett med många klubbar i åtskilliga tyska ligor handlar det oftast om ekonomi. En stabil ekonomi betyder succé. Lag som VfR Aalen, FSV Frankfurt och även SC Paderborn har problem av den enkla anledningen att deras ekonomi är under all kritik.Men Paderborns hade kunnat undvikas. Enkelt. Andra gången Derby County gick upp i Premier League hade man lärt sig av sitt misstag och istället för att lägga massvis med pengar på spelare så förstärkte man sin bredd och valde att satsa på den trupp man gick genom andraligan med. Paderborn borde ha gjort likadant. Åker man då ur har man tjänat en del TV-pengar på Bundesliga och kan bygga vidare och återinvestera pengarna i akademier och faciliteter. Ganska enkelt egentligen.En liten klubbs uppflyttning är som en dans med Nostradamus. Antingen så går dansen bra, eller så snubblar du och så dansar Nostradamus istället en wienervals till Mozarts Requiem på din brända aska. Gissa hur det gick för lilla SCP.

0 KOMMENTARER 215 VISNINGAR 0 KOMMENTARER215 VISNINGAR AXEL FALK

instafalk@outlook.com

På Twitter: @Falkfurt

2017-05-05 13:03:21 instafalk@outlook.comPå Twitter: @Falkfurt2017-05-05 13:03:21

ANNONS:

Fler artiklar om Tyskland

Tyskland

2017-05-05 13:03:21

Tyskland

2017-05-02 17:51:39

Tyskland

2017-04-22 13:08:41

Tyskland

2017-04-21 17:06:45

Tyskland

2017-04-20 15:04:00

Tyskland

2017-04-20 09:00:00

Tyskland

2017-04-19 09:00:00

Tyskland

2017-04-18 20:00:00

Tyskland

2017-04-15 13:50:48

Tyskland

2017-04-05 14:09:37

ANNONS:

SC Paderborn har snart lyckats med det omvända miraklet, att bli nedflyttad tre år på raken.I en alltmer toppfixerad, resultatbesatt värld händer alltför mycket under ytan, bakom kulisserna och vissa saker som för några år sedan skulle fått massvis med skribenter att kasta sig på sina skrivbord hamnar nu i skymundan. Fallet SV Darmstadt är något sådant.Är Sebastian Rudy en fungerande ersättare för Xabi Alonso i Bayern?Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.VfR Aalen och domedagen, match or no match?Vilka två klubbar blir det som tvingas ta steget ner och vem kniper kvalplatsen?Vem vinner Bundesliga och vilka klubbar kvalificerar sig för spel i Champions League och Europa League?Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Turbulenta säsonger har passerat och Borussia Dortmund står ännu enat, men hur länge kan klubben klara turbulensen innan de tappar mer mark?Orienten börjar bli en större och större kraft inom fotbollen. Extrema summor och mer pengar till marknadsföring, detta är bara början.