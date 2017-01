Per Nilsson klar för RB Leipzig

Den tidigare svenske landslagsmannen ansluter i sommar till RB Leipzig för att bli assistent till Ralf Rangnick.

Från ingenstans meddelade RB Leipzig under eftermiddagen via sina sociala medier att man gjort klart med Per Nilsson som ny assistent till Ralf Rangnick.I maj kommer han ansluta till succénykomlingen i Bundesliga, som just nu ligger tvåa i tabellen och är med och slåss om ligatiteln efter en makalös höstsäsong. Exakt vad hans arbetsuppgifter kommer innebära är ännu oklart, men det är en stor roll han fått och det kommer minst sagt som en oväntad nyhet då det tidigare inte funnits några offentliga kopplingar mellan parterna.Så sent som i december gick Nilsson ut med att han avslutat sin spelarkarriär efter en tyngre tid i FC Köpenhamn, där han hade svårt att ta en plats och fick skralt med speltid. Nu väntar alltså istället nya arbetsuppgifter för 34-åringen, som har strax under 100 matcher i Bundesliga på sin meritförteckning.