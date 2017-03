Podolski tog farväl med drömmål

Likt en saga var det Lukas Podolski som fick avgöra mötet mot England med ett drömmål i sin sista match någonsin för Tyskland.

Det var både sorg- och feststämning på en och samma gång när Tyskland och England under onsdagen ställdes mot varandra på ett välfyllt Westfalenstadion i Dortmund.Lukas Podolskis sista framträdande för det tyska landslaget efter lång och trogen tjänst var huvudfokus inför matchen, och många var det som rest från Köln för att tacka av en av stadens största och mest uppskattade fotbollsprofiler genom tiderna.Ikonen tog plats i startelvan med nummer tio på ryggen och kaptensbindeln runt armen med vetskapen om att det var sista gången han drog på sig den vitsvarta dressen med örnen på bröstet. Raka motsatsen var det för Timo Werner, som gjorde sitt första framträdande någonsin för "Die Mannschaft" efter att ha blivit uttagen i truppen av Joachim Löw.Startelvan som ställdes på banan var av det yngre slaget, med bland annat Antonio Rüdiger, Julian Brandt, Leroy Sané och tidigare nämnde Werner. Men även Mats Hummels och Toni Kroos tog plats, vilka tillsammans med Podolski tillförde välbehövlig rutin.England öppnade matchen starkast och satte genast press på sina motståndare. Men ju längre matchen led, ju mer stabilitet fick hemmalaget i sitt spel och började så småningom skapa möjligheter.Det skulle dock dröja till den 69:e minuten innan matchens första, och enda skulle det visa sig, mål gjordes. Likt en saga var det Lukas Podolski som med ett distansskott borrade upp bollen i det vänstra krysset – helt otagbart för Joe Hart i engelsmännens mål. Vilt jubel utbröt givetvis båda hos spelare och åskådare, som vecklade ut ett tifo för att hylla Podolskis 13 års långa landslagskarriär.Med drygt fem minuter kvar att spela reste mer eller mindre samtliga 60 000 inne på arenan sig upp och applåderade Podolski, som rörd av ögonblicket tackade genom att applådera tillbaka.De kvarvarande minuterna spelades av i lugn och ro, och Tyskland kunde efter domarens slutsignal fira segern samtidigt som Podolski hyllades till skyarna. 31-åringen hade inte kunnat drömma om att sätta punkt på sin landslagskarriär på ett bättre vis än han fick göra med ett läckert drömmål.Resultatet innebär att Tyskland fortfarande inte släppt in något mål sedan den gångna sommarens semifinal mot Frankrike i EM. Ett imponerande facit, även om motståndet man stött på inte varit av någon vidare kvalitet.På söndag väntar Azerbadzjan på bortaplan i kvalet till VM i Ryssland och någonting annat än en stabil seger vore högst överraskande. Vid samtliga tillfällen nationerna ställts mot varandra har Tyskland vunnit bekvämt och allting talar för att det kommer bli så även den här gången.