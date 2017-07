Presentation av U21-mästarna

30 Juni 2017 och platsen Krakow.Detta datum graverad nu in i den tyska fotbollshistorien, som ett datum när nästa generations tyska fotbollsspelare hoppade ett katapulthopp in i framtiden. Die junge Mannschaft, som så trevligt smidits ihop av Stefan Kuntz segrade mot Spanien igår kväll och medan de nu vaknar till liv, förhoppningsvis med medaljer kvar och utan större skandaler, så tittar jag till vilka gossarna är.Målvakter:- en urschwabe som valde att lämna VfB Stuttgart s andra-lag, då han inte hittat rätt i karriären. Han drog till Grekland, där han etablerat sig som målcakt i storlaget Panathinaikos. Hans bror är landslagsspelare för just Grekland och tar inte "Odi" de steg han hoppas ta, så skulle jag nog misstänka att han också rör på sig- ytterligare en målvakt som är fostrad i Gerry Ehrmanns fantastiska målvaktsskola. U21-landslagets starke målvakt, som till hösten spelar i HSVHan har varit en av de starkaste orsakerna till att Dynamo Dresden så snabbt etablerat sig i Zweite LIga. Snabb med fötterna, duktig på linjen.-Wolfsburgs lovande vänsterback, som en gång i tiden var offensiv mittfältare.en mittback från HSV som inte fick mycket speltid, men som lär se mycket av Bundesliga i hösten annan som är fostrad i VfB Stuttgarts ungdomssektion, men som valde att lämna för Schalke 04 , där han tagit stora steg i sin utvecklingStark och placeringsstark mittback från Freiburg, som är fotbollsuppfostrad i MainzHögerback från Köln som inte fick några minuter under turneringen, men som spås kuna ta klivet upp i Kölns förstauppställning under 2017/18- Den långa franken har en stor framtid i sin snabbhet och goda blick för spelet. Gick rakt in i Herthas A-lag och har spelat lysande.- han kom in som ersättare för Jonathan Tah och fick se turneringen från sidan. Fick en hel del speltid i Hannover ifjol och lär få smaka på mer minuter under hösten- Ånyo en flyktad Schwabe. Toljan flyttade från VfB Stuttgart 2011 och gick till Hoffenheim, där han under de senaste åren fått en hel del speltid som ytterback.Mittelfeld/Sturm:- en duktig driftig mittfältare från Hoffenheim, som slagit igenom rejält 2016/17 i Hoffenheims lag.- Wolfsburgs "Spielmacher" är tänkaren och strategen centralt. Även hos Wolfsburg. En spelare som kan gå riktigt långt), - Bollkäbsla, speluppfattning, tanke och agerande. Orden är många kring supertalangen Dahoud, som nästa säsong spelar i Dortmund - "Der Shootingstar" Gnabry har haft en ryckig karriär. Gick från VfB Stuttgart tidigt till Arsenal, där han fostrades och utvecklades. Gjorde mål i premier League, blev skadad och utlånad och sedermera såld. Till Werder Bremen , där han öste in mål, gjorde landslagsdebut och tre mål direkt mot San Marino. Nästa säsong blir det Bayern München för den snabbe forwarden.- Ett löpfenomen som nästan alltid springer mest på plan. Kuntz använde honom mer defensivt än man kanske ser honom i Freiburg, men på ett bra sätt. Intressant för framtiden.Dominik Kohr (Augsburg), - den defensive och närkampsstarke Kohr fick några minuter under mästerskapet. Har fått en fast plats i Augsburgs lag och ses som en mycket lovande talang.- supertalagen Meyer har varit på mångas läppar länge - utan att egentligen slå igenom.Har haft svårt att övertyga sina tränare om sin förträfflighet, men ändå samlat ihop över 100 Bundesligamatcher. Inte illa för en 22 åring. Mycket lovande tekniker och bra känslighet i fötterna. Påminner om Olaf Thon, den gamle världsmästaren från 1990.- Han är mest känd genom sin morfar som är Uwe Seeler. Men Öztunali vill göra sig själv känd och har via ett femårsavtal i Mainz fått fart på karriären och har en bra plats på mittfältet,- Den snabbe Phillip har ett gott målsine och utvecklar detta vidare nästa säsong för BVB Dortmund. Blir intressant att följa_ Killen från Schalke 04 har gjort en och en halv säsong för "die Lilien", men utan egentlig succé. Fick ingen speltid under U21 heller och hans framtid är väl rätt osäker egentligen- Många trodde att Selke skulle slå igenom ordentligt i RB Leipzig, men under hans andra år så satt han mest på bänken och går nu till Hertha Berlin .Stark framför målet och i straffområdet.(hertha- Han har vandrat mellan Kaiserslautern och Bayern München, men fick ett genombrott i Hertha Bewrlin, där han som kantspelare har utvecklats mycket. Blev målskytt i finalen mot Spanien.