Samtliga övergångar i Bundesliga listade

Håll koll på hur klubbarna i Bundesliga agerar under sommarens övergångsfönster. Listan uppdateras med jämna mellanrum.

Efter en exceptionellt säregen säsong där överraskningarna och skrällarna duggade tätt väntas majoriteten av klubbarna i Bundesliga vara högst aktiva under sommarens övergångsfönster. Håll koll på allt som händer med hjälp av den här artikeln, som kommer uppdateras regelbundet med samtliga klubbars transferaktivitet.Övergångsfönstret i Tyskland öppnar 1 juli och stänger 31 augusti.Fabian Giefer, målvakt – Schalke 04 (750 000 €)Rani Khedira, centralmittfältare – RB Leipzig (gratis)Marcel Heller, yttermittfältare – Darmstadt 98 (gratis)Dominik Kohr, centralmittfältare – Bayer Leverkusen (2 000 000 €)Albian Ajeti, anfallare – FC St. Gallen (1 000 000 €)Halil Altintop, centralmittfältare – Slavia Prag (gratis)Marco Schuster, centralmittfältare – Waldh. Manheim (gratis)Tim Matavz, anfallare – Vitesse Arnheim (okänt)Dominik Kohr, centralmittfältare – FC Augsburg (2 000 000 €)Ömer Toprak, mittback – Borussia Dortmund (12 000 000 €)Kyriakos Papadopoulos, mittback – Hamburger SV (6 500 000 €)Danny da Costa, ytterback – Eintracht Frankfurt (1 000 000 €)Lukas Boeder, mittback – SC Paderborn (okänt)Robin Becker, ytterback – Eintracht Braunschweig (okänt)Patrik Dzalto, anfallare – Jahn Regensburg (gratis)Roberto Hilbert, ytterback – klubb ej klarCorentin Tolisso, centralmittfältare – Lyon (41 500 000 €)Kingsley Coman, yttermittfältare – Juventus (21 000 000 €)Niklas Süle, mittback – Hoffenheim (20 000 000 €)Serge Gnabry, yttermittfältare – Werder Bremen (8 000 000 €)Sebastian Rudy, centralmittfältare – Hoffenheim (gratis)Medhi Benatia, mittback – Juventus (17 000 000 €)Gianluca Guadino, centralmittfältare – Chievo Verona (50 000 €)Holger Badstuber, mittback – klubb ej klarPhilipp Lahm, ytterback – avslutat karriärXabi Alonso, centralmittfältare – avslutat karriärTom Starke, målvakt – avslutat karriärMaximilian Philipp, anfallare – SC Freiburg (20 000 000 €)Ömer Toprak, mittback – Bayer Leverkusen (12 000 000 €)Mahmoud Dahoud, centralmittfältare – Borussia Mönchengladbach (12 000 000 €)Dan-Axel Zagadou, mittback – Paris-Saint Germain B (gratis)Adrián Ramos, anfallare – Chongqing Dangdai Lifan (12 000 000 €)Pascal Stenzel, ytterback – SC Freiburg (4 000 000 €)Denis Zakaria, centralmittfältare – Young Boys (12 000 000 €)Vincenzo Grifo, yttermittfältare – SC Freiburg (6 000 000 €)Mickaël Cuisance, centralmittfältare – AS Nancy (250 000 €)Florian Neuhaus, centralmittfältare – 1860 München (gratis)Reece Oxford, mittback – West Ham (lån)Mahmoud Dahoud, centralmittfältare – Borussia Dortmund (12 000 000 €)André Hahn, anfallare – Hamburger SV (6 000 000 €)Julian Korb, ytterback – Hannover 96 (3 000 000 €)Djibril Sow, centrallmittfältare – Young Boys (2 000 000 €)Florian Neuhaus, centrallmittfältare – Fortuna Düsseldorf (lån)Sebastien Haller, anfallare – FC Utrecht (7 000 000 €)Daichi Kamada, centralmittfältare – Sagan Tosu (1 600 000 €)Danny da Costa, ytterback – Bayer Leverkusen (1 000 000 €)Gelson Fernandes, centralmittfältare – Stade Rennes (500 000 €)Carlos Salcedo, mittback – Guadalajara (450 000 €)Jan Zimmermann, målvakt – 1860 München (gratis)Luka Jovic, anfallare – Benfica B (lån)Haris Seferovic, anfallare – Benfica (gratis)Heinz Linder, målvakt – Grasshoppers (gratis)Pascal Stenzel, ytterback – Borussia Dortmund (4 000 000 €)Florian Niederlechner, anfallare – Mainz 05 (2 300 000 €)Maximilian Philipp, anfallare – Borussia Dortmund (20 000 000 €)Vincenzo Grifo, yttermittfältare – Borussia Mönchengladbach (6 000 000 €)Sebastian Kerk, yttermittfältare – 1. FC Nürnberg (500 000 €)Fabian Menig, ytterback – Preußen Münster (gratis)Marc Torrejón, mittback – Union Berlin (gratis)Amir Falahen, anfallare – klubb ej klarFabian Schleusener, yttermittfältare – Karlsruher SC (lån)Jonas Föhrenback, mittback – Karlsruher SC (lån)Kyriakos Papadopoulos, mittback – Bayer Leverkusen (6 500 000 €)André Hahn, anfallare – Borussia Mönchengladbach (6 000 000 €)Julian Pollersbeck, målvakt – 1. FC Kaiserslautern (3 500 000 €)Bjarne Thoelke, mittback – Karlsruher SC (gratis)René Adler, målvakt – Mainz 05 (gratis)Matthias Ostrzolek, ytterback – Hannover 96 (gratis)Dren Feka, centralmittfältare – FC Luzern (okänt)Johan Djourou, mittback – klubb ej klarAshton Götz, ytterback – klubb ej klarArianit Ferati, centrallmittfältare – Erzgebirge Aue (lån)Julian Korb, ytterback – Borussia Mönchengladbach (3 000 000 €)Michael Esser, målvakt – Darmstadt 98 (2 000 000 €)Pirmin Schwegler, centralmittfältare – Hoffenheim (gratis)Matthias Ostrzolek, ytterback ­– Hamburger SV (gratis)Andre Hoffmann, mittback – Fortuna Düsseldorf (250 000 €)Babacar Gueye, anfallare – St. Truiden (lån)Artur Sobiech, anfallare – klubb ej klarDavie Selke, anfallare – RB Leipzig (8 000 000 €)Mathew Leckie, yttermittfältare – Ingolstadt 04 (3 000 000 €)Karim Rekik, mittback – Marseille (2 500 000 €)John Anthony Brooks, mittback – VfL Wolfsburg (17 000 000 €)Sami Allagui, anfallare – St. Pauli (gratis)Florian Kohls, centralmittfältare – Würzburger Kickers (gratis)Alexander Baumjohann, centralmittfältare – klubb ej klarNils Körber, målvakt – Preußen Münster (lån)Håvard Nordtveit, centralmittfältare – West Ham (7 000 000 €)Justin Hoogma, mittback – Heracles Almelo (2 000 000 €)Florian Grillitsch, centralmittfältare – Werder Bremen (gratis)Robert Zulj, centralmittfältare – Greuther Fürth (gratis)Niklas Süle, mittback – Bayern München (20 000 000 €)Pirmin Schwegler, centralmittfältare – Hannover 96 (gratis)Danilo Soares, ytterback – VfL Bochum (gratis)Sebastian Rudy, centralmittfältare – Bayern München (gratis)Nicolai Rapp, mittback – Erzgebirge Aue (okänt)Baris Atik, centralmittfältare – 1. FC Kaiserslautern (lån)Jhon Córdoba, anfallare – Mainz 05 (17 000 000 €)Jannes Horn, ytterback – VfL Wolfsburg (7 000 000 €)Marcel Hartel, centralmittfältare – Union Berlin (gratis)Bruma, yttermittfältare – Galatasaray (12 500 000 €)Konrad Laimer, centralmittfältare – RB Salzburg (7 000 000 €)Yvon Mvogo, målvakt – Young Boys (5 000 000 €)Philipp Köhn, målvakt – VfB Stuttgart (gratis)Ibrahima Konaté, mittback – FC Sochaux (gratis)Davie Selke, anfallare – Hertha Berlin (8 000 000 €)Rani Khedira, centralmittfältare – FC Augsburg (gratis)Atinc Nukan, mittback – Besiktas (lån)Agyemang Diawusie, anfallare – Wehen Wiesbaden (lån)Alexandru Maxim, centralmittfältare – VfB Stuttgart (3 000 000 €)Kenan Kodro, anfallare – Osasuna (1 750 000 €)René Adler, målvakt – Hamburger SV (gratis)Viktor Fischer, yttermittfältare – Middlesbrough (okänt)Jhon Córdoba, anfallare – 1. FC Köln (17 000 000 €)Florian Niederlechner, anfallare – SC Freiburg (2 300 000 €)Pierre Bengtsson, ytterback – FC Köpenhamn (okänt)Todor Nedelev, yttermittfältare – Botev Plovdiv (okänt)Besar Halimi, centralmittfältare – Bröndby IF (lån)Jonas Lössl, målvakt – Huddersfield (lån)Nabil Bentaleb, centralmittfältare – Tottenham (19 000 000 €)Yevhen Konoplyanka, yttermittfältare – Sevilla (12 500 000 €)Pablo Insua, mittback – Deportivo la Coruna (3 500 000 €)Fabian Giefer, målvakt – FC Augsburg (750 000 €)Sead Kolasinac, ytterback – Arsenal (gratis)Timon Wellenreuther, målvakt – Willem II (gratis)Klaas-Jan Huntelaar, anfallare – Ajax (gratis)Philipp Neumann, ytterback – Ingolstadt 04 (gratis)Dennis Aogo, ytterback – klubb ej klarSascha Reither, ytterback – klubb ej klarEric Maxim Choupo-Moting, anfallare – klubb ej klarAnastasios Donis, anfallare – Juventus (3 000 000 €)Orel Mangala, centralmittfältare – Anderlecht (1 800 000 €)Alexandru Maxim, centralmittfältare – Mainz 05 (3 000 000 €)Toni Sunjic, mittback – Dinamo Moskva (700 000 €)Benjamin Uphoff, målvakt – Karlsruher SC (gratis)Florian Klein, ytterback – klubb ej klarLudwig Augustinsson, ytterback – FC Köpenhamn (4 500 000 €)Jiri Pavlenka, målvakt – Slavia Prag (3 000 000 €)Jerome Gondorf, centralmittfältare – Darmstadt 98 (1 200 000 €)Serge Gnabry, yttermittfältare – Bayern München (8 000 000 €)Felix Wiedwald, målvakt ­– Leeds United (500 000 €)Marnon Busch, ytterback – 1. FC Heidenheim (100 000 €)Florian Grillitsch, centralmittfältare ­– Hoffenheim (gratis)Santiago Garcia, ytterback – Deportivo Toluca (gratis)Raphael Wolf, målvakt – Fortuna Düsseldorf (gratis)Melvyn Lorenzen, yttermittfältare – klubb ej klarClaudio Pizarro, anfallare – klubb ej klarClemens Fritz, centralmittfältare – avslutat karriärLaszlo Kleinheisler, centralmittfältare – FC Astana (lån)John Anthony Brooks, mittback – Hertha Berlin (17 000 000 €)Nany Landry Dimata, anfallare – KV Oostende (10 000 000 €)William, ytterback – Internacional (5 000 000 €)Marvin Stefaniak, yttermittfältare – Dynamo Dresden (2 000 000 €)Ohis Felix Uduokhai, mittback – 1860 München (1 000 000 €)Ricardo Rodriguez, ytterback – AC Milan (18 000 000 €)Jannes Horn, ytterback – 1. FC Köln (7 000 000 €)Francisco Rodriguez, centralmittfältare – FC Luzern (okänt)Diego Benaglio, målvakt – AS Monaco (okänt)Patrick Drewes, målvakt – Würzburger Kickers (okänt)Amara Condé, centralmittfältare – Holstein Kiel (lån)Ashkan Dejagah, yttermittfältare – klubb ej klar