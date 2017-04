Slaget om orienten

Orienten börjar bli en större och större kraft inom fotbollen. Extrema summor och mer pengar till marknadsföring, detta är bara början.





Denna skenhysteri kommer någon gång att smitta även



Mitt eget lag



Det är egentligen ganska komiskt. När de mindre populära lagen börjar sprida sig till Amerika flyttar de större lagen vidare till en kanske ännu större marknad. Alla från Borussia



Det intressanta är ju att det finns troligtvis ännu mer pengar i Kina än i Amerika, den kinesiska marknaden är större, bredare och mer villig att lägga pengar på fanartiklar och matchbiljetter. Det är verkligen en "no-brainer" att man vill investera i denna marknad och det är vad som kommer bestämma fotbollens framtid. Vinner man mark på den kinesiska marknaden kommer ens ekonomiska situation bli bättre å det mest astronomiska.



Den klubb som vinner orienten vinner Europa. Det är inte svårare än att spela Risk, man måste bara vara varsam. Kina. Slaget om Orienten. Känns som att detta var vad europérna talade om på 1800-talet, vad Edward Said skrev i sin upphaussade och omtalde bok "Orientalism" 1973. Det känns som om hela fotbollsvärlden börjar en omvälvning av makaber kaliber. Vi har redan sett sanslösa transfers till Kina, Oscar och Ramires som de två man kanske minns bäst. Vi har redan sett försök till uppköp av kinesiska investerare i Hertha Berlin och vi har redan sett lag som anammar detta och som ser det som en möjlighet, likt Bayerns nyöppnade kontor i Shanghai.Denna skenhysteri kommer någon gång att smitta även Bundesliga . Vad som nyss var en jakt på följare i Amerika kommer bli detsamma i Asien. Fler lag även i Bundesliga kommer åka på försäsongsturneringar till Kina, Japan, Singapore, Malaysia och dylikt. Fler lag kommer öppna kontor, fler lag kommer köpa en kinesisk eller japansk spelare bara för publiciteten, fler lag kommer bli erbjudna jättepengar för spelare och fler lag kommer erbjudas pengar av ivriga investerare.Mitt eget lag Frankfurt har redan fått känna på nackdelen med detta. Vi tappade en mycket viktig mittfältare till Kina, eftersom de erbjöd mycket mer pengar. Huszti stack och det är en av anledningarna till varför vårt spel bara inte fungerar just nu. Köln blev erbjudna 50 miljoner för Anthony Modeste, men tackade nej, vilket jag personligen anser vara klipskt gjort. En annan stor nackdel är ändringen i mentalitet som verkar råda i Tyskland. Nu när RB Leipzig figurerar som en opinionsupprivare kommer vi nog få se fler lag som är mer öppna för invest, det är nog bara en tidsfråga. Så i det stora hela är detta ett slag om orienten och denna gång handlar det inte om hur mycket pengar man har, utan om hur bra marknadsfolk man har.Det är egentligen ganska komiskt. När de mindre populära lagen börjar sprida sig till Amerika flyttar de större lagen vidare till en kanske ännu större marknad. Alla från Borussia Dortmund till Borussia Neunkirchen har fan clubs i Amerika, men den alltmer globaliserade världen möjliggör en öppen marknad på en helt ny nivå och det ter sig tyvärr som att fotbollen kommer utspela sig mer i det marknadsmässiga än i det sportsliga i framtiden och denna kinesiska trend är ett klockkrent exempel på just detta.Det intressanta är ju att det finns troligtvis ännu mer pengar i Kina än i Amerika, den kinesiska marknaden är större, bredare och mer villig att lägga pengar på fanartiklar och matchbiljetter. Det är verkligen en "no-brainer" att man vill investera i denna marknad och det är vad som kommer bestämma fotbollens framtid. Vinner man mark på den kinesiska marknaden kommer ens ekonomiska situation bli bättre å det mest astronomiska.Den klubb som vinner orienten vinner Europa. Det är inte svårare än att spela Risk, man måste bara vara varsam.

instafalk@outlook.com

På Twitter: @Falkfurt

AXEL FALK

2017-04-05

