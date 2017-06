Sommarpsalm #2

You know the drill, Spotify på och sjung med.

1.

En vänlig grönskas rika dräkt

har Weserflodens ängar

Bremens framgång ägg har kläckt

På fagra örtesängar.

Och solens ljus

och fansens brus

och hymnens sorl stör friden

förkunnar sommartiden.



2.

Sin lycka länga med Mainestrand

de yra örnar prisa.

Ur Waldstadion, i höghusland

framklingar deras visa.

En hymn går opp

av fröjd och hopp

från Kovac glada kväden,

från fotbollsgud och träden.



3.

Men du, Meier, som gör vår stad

svartvit i sommarns stunder:

Giv att jag offrar gärna get,

Så formen ej går under.

Allt kött är hö

Och hoppet dö

och tid otukt bedriver,

blott Meiers dom förbliver.



0 KOMMENTARER 11 VISNINGAR 0 KOMMENTARER11 VISNINGAR AXEL FALK

instafalk@outlook.com

På Twitter: @Falkfurt

2017-06-03 16:55:29 instafalk@outlook.comPå Twitter: @Falkfurt2017-06-03 16:55:29

ANNONS:

Fler artiklar om Tyskland

Tyskland

2017-06-03 16:55:29

Tyskland

2017-06-03 10:18:03

Tyskland

2017-06-02 06:32:01

Tyskland

2017-05-29 07:00:00

Tyskland

2017-05-27 08:00:00

Tyskland

2017-05-27 08:00:00

Tyskland

2017-05-26 21:04:58

Tyskland

2017-05-25 23:06:59

Tyskland

2017-05-24 17:15:00

Tyskland

2017-05-21 21:23:20

ANNONS:

You know the drill, Spotify på och sjung med.Slå på denna på Spotify, eller om du kan den utantill och, sjung med!Avgörandets tid är kommen då det blivit dags för det andra och tillika avgörande kvalmötet mellan Eintracht Braunschweig och VfL Wolfsburg.Säsongen är till ända och det har blivit dags att försöka summera upp vad som egentligen skett. Det gör vi med bland annat 29 punkter i alfabetisk ordning.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Varsitt mål blev det när Jahn Regensburg och 1860 ställdes mot varandra i det första kvalmötet där en biljett till 2. Bundesliga finns i potten. Därmed väntar en spännande uppgörelse i returen på Allianz Arena nästa vecka.En tveksamt dömd straff avgjorde det första kvalmötet när VfL Wolfsburg besegrade lokalrivalen Eintracht Braunschweig på Volkswagen Arena.Första kvalmatchen står för dörren när VfL Wolfsburg och Eintracht Braunschweig gör upp om en plats i nästa års upplaga av Bundesliga.Sejouren i 2. Bundesliga blev ettårig för både VfB Stuttgart och Hannover 96, som under söndagen säkrade återkomsten till Bundesliga. För Eintracht Braunschweig väntar kvalspel.