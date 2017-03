Sonntagsangst: Europas jämnaste toppliga

Myten om att Premier League är den jämnaste toppligan har levt länge nog. Många har försökt krossa ligans felaktiga självbild och här är ännu ett försök. För Bundesliga är ju egentligen den jämnaste.



"One team", "tinpot league lol Sunderland could reach Champions League ", "Bayern won again, surprise surprise". Gissa vem som för länge sedan tröttnade på dessa Twitter-häcklerier å Bundesliga s håll. Mina senaste tre år som fotbollssupporter har varit fulla av propaganda mot Premier League och anglikaniseringen inom fotbollen. Tanken på Premier League som den jämnaste ligan är sedan länge förlegad och bortglömd och en hoppas att efter att Chelsea har vunnit ligan med 15 poäng i år så ska myten om Premier League upphöra. Då kanske myten om Bundesliga kan sluta. Det känns egentligen bara som att människor behöver förstå hur det är för alla andra lag är man har ett lag som är så överlägset, ett lag som är så jäkla sjuhelsikes bra som Bayern München är. Männniskor behöver förstå vilken status klubben har i Tyskland.Men det är inte Bayerns liga. Inte alls. 2000-talet var ett av Bayerns sämre decennier och fler lag har vunnit Bundesliga än Premier League de senaste tio åren. Istället för att ha ett "jämnt" toppskick där "alla" kan vinna, men egentligen är det bara knappt två som gör upp om det i sluändan, har Bundesliga ettt lag som komfortabelt överträffar alla engelska lag, men efter det har man inget toppskick, utan ett utbyrtbart sådant med nya lag varje säsong. Bundesliga är en mycket mer öppen liga än Premier League, där man hela tiden vet att Stoke, West Ham och Everton kommer komma 9-11 och Sunderland kommer på något sätt klara sig kvar. I Tyskland kan Wolfsburg vara nära nedflyttning, en storklubb som Mönchengladbach kan vara i stor fara och även en anrik verein som Schalke 04 kan förlora sina fem första matcher, Lycka till med att hitta en säsong som sett ut så i England de senaste tio åren.Vi har en fotbollsliga där det inte endast handlar om topp 1, utan om topp 16. De som kommer i topp 16 har på ett eller annat vis gjort en bra nog säsong för att hålla sig kvar i världens kanske svåraste fotbollsliga, en liga där alla inte bara KAN slå alla utan där de också gör det.Om inte annat är en extraordinär säsong som denna ett bra exempel på Bundesligas jämna karaktär. Hertha Berlin slår Borussia Dortmund Frankfurt slår Dortmund, Köln hotar Bayern på Allianz, Bremen slår Leipzig, det legendariskt hemska, men egentligen numer stabila HSV slår storklubben Borussia Mönchengladbach. Eintracht Frankfurt är i semifinal i cupen, Hertha går och slår Dortmund i Berlin för att sedan förlora klart i Köln. Så jämrans svårt är det att förutspå resultat och ligans oföutsägbarhet och spänning i alla skikt av tabellen är en av anledningarna till att just Bundesliga är så fantastisk. För om man slutar utgå ifrån att alla håller på topplagen, som engelsmän verkar göra, och tittar på de grova skaror fans som håller på lag i botten och nära botten kommer man snabbt inse att det är tur att bottenkampen är så jäkla jämn, annars skulle dessa inte haft något att heja på,Det handlar helt enkelt inte bara om topp 1, inte för alla. Jag är nöjd om mitt lag når Europa, platser som man får slåss extremt hårt för. Vissa är näjda om de håller sig kvar, platser som det också slåss hårt för, men för att undvika.Bundesliga är den jämnaste toppligan, ligan som är ett manifest för lagen under toppens viktighet. Det är ligan för alla.Myten om att Premier League är den jämnaste toppligan har levt länge nog. Många har försökt krossa ligans felaktiga självbild och här är ännu ett försök. För Bundesliga är ju egentligen den jämnaste.Söndagsångest? Nåväl, här kommer ännu en anledning till varför tysk fotboll är fantastisk och, måhända även, överlägsen någon annan. It's all about the talent.FC Kaiserslautern är här blott en symbol för den traditionalism som rakt genomsyrar den tyska fotbollen just i detta nu och som har lett till den största polariseringen inom tysk sport sedan DDR.Söndagsångest? Kanske kan jag hjälpa till. Efter en rejäl radda (troligtvis talspråkig östgötska för "mängd", kanske finns i svenskan också, intevetjag) artiklar av olika slag om problem och negativa trender inom tysk fotboll känner jag mig villig att vända blad. Här är ett flera veckor långt ode till tysk fotboll.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Sportfreunde Lotte tar emot Borussia Dortmund i kvartsfinal i DFB-Pokal. Eftersom Lotte naturligtvis inte har en egen sida på SvenskaFans är här en preview å deras vägnar.Några veckor har gått sedan jag skrev om högerextremism inom tysk fotboll. Någonstans kände jag att det var dags för en balansering av vågskålen. Här är någonting om vänsterextremism inom tysk fotboll.Snart helg igen. Pustat ut efter veckans målrika matcher i Champions League? Själv har jag inte hunnit. Här är fem saker ni bör hålla koll på under helgens omgång.Borussia Neunkirchen är ett bortglömt Borussia. Här påminner jag er.