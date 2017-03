Sonntagsangst: Ode till Tysk fotboll

Söndagsångest? Nåväl, här kommer ännu en anledning till varför tysk fotboll är fantastisk och, måhända även, överlägsen någon annan. It's all about the talent.





Det säger sig själv att en bra spelare måste ha kommit någonstans ifrån, ganska uppenbart om man tänker på det, men om man faktiskt försöker titta på varifran majoriteten av dessa talanger kommmer från är det i grunden två akademier som sticker ut-



VFB Stuttgart har en välkänd talangfabrik. Schwabernas långa lista av spelare slutar aldrig och bland de största kan Bernd Leno och Sami Khedira räknas in, men även Timo Werner och



Även Bundesligas största lag har bra akademier, vílket även gör klubbarna än mer attraktiva för talanger utrikes, samt för fans utrikes som ofta finner unga talanger spännande av oförklarlig anledning.



Vad är det som gör en liga framgångsrik och populär? Enligt anglofilerna handlar det egentligen bara om att toppen ska vara så jämn som möjligt, enligt spanjorerna handlar det om hur btra man är i Europa, enligt italienarna handlar det om tradition, kan man ana, i Tyskland handlar det om bland annat fansens fanatism och talangfabrikerna inom fotbollen, de som hela tiden förändrar det tyska fotbollsklimatet. Nästa söndag handlar det om Bundesliga, den jämnaste toppligan i Europa. Mesut Özil. Sami Khedira , Marco Reus, Sebastian Deissler, Joshua Kimmich, Bernd Leno , Kevin Trapp, Max Meyer Julian Weigl , Christian Pulisic, Leon Goretzka , Julian Brandt, Timo Werner, Benjamin Henrichs, Julian Pollersbeck , Marius Müller, Julian Draxler , Maximilian Arnold, Mitchell Weiser, Aymen Barkok. Vad är dessa om inte bra exempel på unga talanger nu och från förr som kommit från några av Tysklands fantastiska ungdomsakademier. Nästan varje lag har en ungdomsakademi värd skryt och det är få lag som ser likadana ut från år till år, mycket på grund av just de framgångsrika ungdomsakademier som finns.Det säger sig själv att en bra spelare måste ha kommit någonstans ifrån, ganska uppenbart om man tänker på det, men om man faktiskt försöker titta på varifran majoriteten av dessa talanger kommmer från är det i grunden två akademier som sticker ut- Schalke 04 och VFB Stuttgart . Det intressanta är att man nästan skulle kunna bygga två hela lag med endast spelare som en gång varit stora talanger som kommit från dessa två akademier. Enligt Schalkes egna hemsida är deras akademi Knappenschmiede baserad på några grundvärderingar såsom "förbättring", "understöd och långsam utveckling av alla "grundfärdigheter". Känns som tämligen banala uttryck, sådant som alla lag skulle kunna ha som sina grundvärderingar i sina akademier, men vad är det som gör Schalkes så extremt välutvecklad? Det kan ha att göra med att de har duktiga och kapabla ungdomstränare som samarbetar med talangvänliga A-lagstränare, det kan ha att göra med spelarna och deras individuella ansvar, det kan också ha att göra med att klubbens akademi någon gång fått ett rykte om sig att vara ypperlig och därför kan locka till sig topptalanger.VFB Stuttgart har en välkänd talangfabrik. Schwabernas långa lista av spelare slutar aldrig och bland de största kan Bernd Leno och Sami Khedira räknas in, men även Timo Werner och Mario Gomez är i denna långa lista. Stuttgartare brukar även hävda att Philipp Lahm bör räknas in i denna lista, på grund av hans tid som lånespelare i VFB, men det motsätter sig München-fansen starkt. Det är ganska uppenbart att om man i Stuttgart finge en chans att ta tillbaka alla sina spelare som en gång varit i klubben så hade man slagits för Europaplatser i Bundesliga . Tyvärr så fungerar ej fotbollen så.Även Bundesligas största lag har bra akademier, vílket även gör klubbarna än mer attraktiva för talanger utrikes, samt för fans utrikes som ofta finner unga talanger spännande av oförklarlig anledning. Dortmund s största talanger de senaste åren är naturligtvis Marco Reus, Mario Götze, Schmelzer, Christian Pulisic och Moritz Leitner , trots att Leitner själv inte blev något vidare. Alla utom den sistnämbda spelar för närvarande i klubben regelbundet. Den ene avgjorde till och med VM-finalen. Starkt. Bayern München har också en uppsjö av talanger som klivit rakt in i deras lag, eller in i andra lag i Bundesliga. Mitchell Weiser är ett exempel på en spelare som inte platsade i fosterlaget Bayern, men som frodats i Hertha Berlin , Holger Badstuber hade troligtvis blivit världsklass om inte skadorna gripit in, Philipp Lahm är född i Bayern och har spelat i klubben sedan 1995, Thomas Müller är naturligtvis ett annat bra exempel. Ja, det finns en uppsjö av spelare som kommit fram eller fostrats i Bayern.Vad är det som gör en liga framgångsrik och populär? Enligt anglofilerna handlar det egentligen bara om att toppen ska vara så jämn som möjligt, enligt spanjorerna handlar det om hur btra man är i Europa, enligt italienarna handlar det om tradition, kan man ana, i Tyskland handlar det om bland annat fansens fanatism och talangfabrikerna inom fotbollen, de som hela tiden förändrar det tyska fotbollsklimatet. Nästa söndag handlar det om

0 KOMMENTARER 172 VISNINGAR 0 KOMMENTARER172 VISNINGAR AXEL FALK

instafalk@outlook.com

På Twitter: @Falkfurt

2017-03-12 11:46:14 instafalk@outlook.comPå Twitter: @Falkfurt2017-03-12 11:46:14

ANNONS:

Fler artiklar om Tyskland

Tyskland

2017-03-12 11:46:14

Tyskland

2017-03-09 20:17:51

Tyskland

2017-03-05 07:00:00

Tyskland

2017-03-03 12:40:50

Tyskland

2017-02-28 12:38:11

Tyskland

2017-02-28 08:05:00

Tyskland

2017-02-24 19:24:34

Tyskland

2017-02-23 12:29:51

Tyskland

2017-02-19 10:30:08

Tyskland

2017-02-15 08:00:00

ANNONS:

Söndagsångest? Nåväl, här kommer ännu en anledning till varför tysk fotboll är fantastisk och, måhända även, överlägsen någon annan. It's all about the talent.FC Kaiserslautern är här blott en symbol för den traditionalism som rakt genomsyrar den tyska fotbollen just i detta nu och som har lett till den största polariseringen inom tysk sport sedan DDR.Söndagsångest? Kanske kan jag hjälpa till. Efter en rejäl radda (troligtvis talspråkig östgötska för "mängd", kanske finns i svenskan också, intevetjag) artiklar av olika slag om problem och negativa trender inom tysk fotboll känner jag mig villig att vända blad. Här är ett flera veckor långt ode till tysk fotboll.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Sportfreunde Lotte tar emot Borussia Dortmund i kvartsfinal i DFB-Pokal. Eftersom Lotte naturligtvis inte har en egen sida på SvenskaFans är här en preview å deras vägnar.Några veckor har gått sedan jag skrev om högerextremism inom tysk fotboll. Någonstans kände jag att det var dags för en balansering av vågskålen. Här är någonting om vänsterextremism inom tysk fotboll.Snart helg igen. Pustat ut efter veckans målrika matcher i Champions League? Själv har jag inte hunnit. Här är fem saker ni bör hålla koll på under helgens omgång.Borussia Neunkirchen är ett bortglömt Borussia. Här påminner jag er.Simon Hedlund är en av många svenskar som på senare tid valt att spela fotboll i Tyskland. 23-åringen representerar sedan i somras Union Berlin och ger i en intervju med SvenskaFans.com sin syn på första tiden i den tyska huvudstadsklubben.