Tyska truppen till de kommande landskamperna



För denna schematiska uppläggning så väljer förbundskaptenen att avstå alla utom en spelare(Kimmich) från Bayern München. Endast en spelare(Ginter) från cuplagen



En intressant trupp med både unga och äldre debutanter. Det blir många nya intressanta aspekter för Jogi Löw.



Truppen så.

Målvakter: Trapp, Leno och Ter Stegen

Backar:,Hector, Rüdiger, Plattenhardt, Kimmich, Ginter, Mustafi,Süle

mittfältare: Demme,Hinrichs,Draxler, Rudy, Brandt, Demirbay, Can,

forwards; Wagner, Younes, Stindl, Goretzka



Av dessa är följande nya

* Kevin Trapp från PSG har inte gjort någon landskamp ännu och belönas med en möjlighet

* Herthas Plattenhardt ett nytt alternativ som vänsterback

* Leipzigs Diego Demmes slit på det centrala mittfältet har lönat sig

*

* Hoffenheims Wagner har äntligen haft ett par säsonger med bra flytnich utan skador

* Armin Younes lämnade

* Lars Stindl har jobbat länge och får äntligen en chans.



Intressant läge för Herr Löw. Det kan inte vara enkelt att vara Jogi Löw och ställas inför det faktumet att Champions League och de övriga cuperna/ligorna avslutas i Maj och FIFA tycker att det skall spelas VM-kval och Confederations Cup när spelarna behöver sin vila och ledighet. Som tur är för Tyskland så möter man San Marino i VM-kvalet i Nürnberg och innan dess ställs DFB-Elf mot Danmark i Köpenhamn. Därefter åker Jogi med 23 spelare till Ryssland för Confederations Cup.

MAGNUS FALK

2017-06-06 17:00:00

