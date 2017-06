Tyska U21 till semi - med en hårsmån



Å höll på att sluta med kaos och förstörelse.

Men UEFAs konstiga regler räddar Tyskland detta år och laget är i U21-semifinal.



En kort sammanfattning av skeendet



Tyskland - Tjeckien 2-0

Den första matchen i staden Tychy föregicks av diskussioner om skador och vem som skulle stå. Till slut klev Pollersbeck in och ställde sig i mål och inledde med att hålla nollan. Matchen var ingen stor match av det tyska laget, som borde köra över tjeckerna, men mittfältet med



Tyskland - Danmark 3-0

I Krakow var det en jämn första halvlek , där dock Gnabry visade varför Bayern köpt honom. Rörlig, intensiv och svår att få tag på. Men 0-0 i paus och viss irritation i laget. Mern



Tyskland - Italien 0-1

Men italienarna var för starka och segrade med 1-0. Rättvist också.



***

2017-06-26 02:07:18

