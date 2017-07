Tyskland fortsätter visa framfötterna

I en tid där pengar och status styr har Tyskland valt att gå sin egen väg. En väg som visat sig vara den vinnande.

Regerande världsmästare sedan tre år tillbaka och nyligen korade guldmedaljörer i sommarens U21-mästerskap i Polen. Tyskland fortsätter visa omvärlden att hårt arbete ger resultat då den storsatsning på inhemska talanger som trädde i kraft för drygt tio år sedan sannerligen burit frukt.



Ett lag som i gemene mans ögon består av mestadels anonyma spelare besegrade ett stjärnspäckat Spanien, och det utan att på något sätt och vis behöva be om ursäkt. Tyskland var sett ur objektiva ögon det bättre laget och vann fullt välförtjänt finalen efter att Mitchell Weiser hur stiligt som helst nickat bollen i nät under slutminuterna av den första halvleken.



För oss med god vetskap om tysk fotboll var det inför turneringens start inget snack om att Tyskland inte skulle vara en av favoriterna till att vinna guld. Trots att ingen av spelarna tillhörde någon av storklubbarna var det många av dem som kom från starka säsonger med självförtroendet i topp. Det, tillsammans med en stark laganda, skulle visa sig vara tillräckligt för att mäta sig med några redan etablerade världsstjärnor och slutligen knipa den första U21-titeln sedan turneringen i Sverige för åtta år sedan.



Vi ska komma ihåg att spelare som Niklas Süle, Jonathan Tah, Leon Goretzka, Leroy Sané och Timo Werner alla hade kunnat deltagit – vilket gjort laget ännu starkare. Åtminstone på pappret. Ändock lyckades förbundskapten Stefan Kuntz svetsa samman ett manskap som gav allt för varandra och inte vek sig en tum.



Som alltid lär intresse ha väckts för majoriteten av spelarna efter guldet. Klubbar från Storbritannien lär inom kort komma med sockrade anbud på spelarna, och det är inte omöjligt att vi kommer tvingas ta adjö av ytterligare några spelare som väljer att lämna den trygga tillvaron hemma i Tyskland för att testa vingarna i England, där lönekuverten är tjockare och det globala intresset större.



Misströsta dock inte. För om det är något vi lärt oss de senaste åren så är det att för varje spelare som lämnar Tyskland och Bundesliga så står det en ny talang redo att ersätta. De tyska klubbarna har för vana att ge sina egna talanger chansen, och jag hoppas innerligt det är något som kommer fortsätta lång tid framöver. För i samma veva som de engelska klubbarna kastar pengar omkring sig på utländska spelare så tar de tyska klubbarna tacksamt emot pengarna och stoppar en stor del av dem i sitt redan väletablerade talangprogram, som bevisligen fungerar på de flesta håll i landet.



Med andra ord fortsätter Tyskland visa framfötterna, och innan den här helgen är till ända kan vi mycket väl ha ytterligare en titel att fira. I Ryssland pågår Confederations Cup där Tyskland tagit sig till final mot Chile, och chanserna till ännu ett guld får anses vara goda.



Livet som germanofil är ganska så hyggligt just nu må jag säga – och bättre ska det bli.

1 KOMMENTARER 142 VISNINGAR 1 KOMMENTARER142 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-07-01 12:00:00 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-07-01 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Tyskland

Tyskland

2017-07-01 12:00:00

Tyskland

2017-07-01 03:30:42

Tyskland

2017-06-27 20:56:00

Tyskland

2017-06-26 02:07:18

Tyskland

2017-06-26 01:55:00

Tyskland

2017-06-13 20:47:06

Tyskland

2017-06-11 18:52:00

Tyskland

2017-06-11 18:12:29

Tyskland

2017-06-11 10:29:16

Tyskland

2017-06-10 15:30:00

ANNONS:

I en tid där pengar och status styr har Tyskland valt att gå sin egen väg. En väg som visat sig vara den vinnande.Straffsparkar krävdes för att skilja Tyskland och England åt i semifinalen av sommarens U21-EM i Polen. Stor hjälte blev målvakten Julian Pollersbeck efter att ha räddat Nathan Redmonds straff.Under söndagskvällen lottades det vilka klubbar som gör upp med varandra i den första omgången av DFB-Pokal.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.