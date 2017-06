Tyskland gäspar sig vidare i Confederations Cup



De enda lagen som verkar ha intresse för det är Portugal, Mexico och Chile. Tyskland? Nja, inte alls. Egentligen, men man har tagit sig till semifinal , mest tack vare att Australien och Kamerun inte visar upp motstånd.



Hur har det då gått?



Jo, Tysklande har spelat tre gruppspelsmatcher.

* 3-2 mot Australien

Ingen fantastisk match. Tre mål gjorde man och Lars Stindl tillsammans med en fantastisk

* 1-1 mot Chile

Alexis Sanchez tåfjuttade in 1-0 innan Lars Stindl kvitterade. Chile hade det mesta av spelet och var väldigt farliga i första halvan av matchen. Tyska försvaret mejslades ihop i andra halvleken och det blev till slut en jämn match

* 3-1 mot Kamerun

Tyskland vinner gruppen efter en ganska enkel men slätstruken match mot Kamerun. Kemir Demirbay fick göra sitt första landslagsmål innan Timo Werner visade att han inte legat och latat sig under sin skadeperiod. Två mål av den flinke schwaben och Jogi Löw firade sin 100e sig i sin 150e landskamp som Bundestrainer.

Hyfsat facit.



Nu vankas det semifinal.

2017-06-26 01:55:32

