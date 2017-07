Stefan Kuntz "Electric-Dance" sade det mesta. Sällan har jag sett en sådan nöjd och glad ledare. Stefan Kuntz - en gång i tiden livsfarlig forward för Kaiserslautern - tog över laget i September 2016 efter Horst Hrubesch i syfte att leda nästa generations tyska ungdomar till bättre tider. Det följde en resa, som inte alls var utan snåriga kurvor, backar och utmaningar. Men efter att ganska enkelt ha tagit sig till EM-slutspel, så var målsättningen ganska klar. EM-Guld.Igårkväll vid elva-tiden hade resan nått sitt mål. Tysklands U21 lag var Europamästare och Max Arnold kunde lyfta bucklan framför en fullkomligt vild skara tyska ungdomar, som rättmätigt slagit förhandsfavoriten Spanien med 1-0.Tyskland U21-Europamästare. Senast det hända var 2009 i Sverige. Från det laget hittar vi ett halvdussin världsmästare 2014.Med det nya U21-laget bygger man en ny grund för ett framgångsrikt lag och då skall man veta att Jogi Löw valde att ta med spelare som Werner, Kimmich, Brandt, Goretzka, Henrichs och Süle till Confederations Cup. Alla dessa skulle kunnat vara med i U21-laget.Men det lag som Kuntz ställde på benen mot Spanien räckte ändå.Tysjkarna kom med ett lag som var rätt klart från start med en stark mittlinje med Stark-Kempf centralt. Den allt starkare Haberer och Weiser som hårt jobbande mittfältare bakom strateger som Meyer och Arnold. Längst fram skulle Gnabry och Max Phillip stå för det offensiva spelet.LagetPollersbeck -Toljan, Stark,Kempf , Gerhardt - Haberer - Arnold ,.Weiser ,M. Meyer.Gnabry-PhilippHos spanjorerna rörde sig det mesta kring stjärnan Asensio, Atletico Madrids Niguez och Gerard Delofeu.Efter en bra spansk start med hög press och mycket bollinnehav, så ökade tyskarna bolltempot och skapade mer och mer chanser. Haberer vann bollar centralt och det unga tyska laget skapade massor av chanser. Weiser sköt strax utanför. Meyer nickade i stolpen. Gnabry tvingade målvakten till en parad på ett närskott och Arnolds skott passerade strax utanför. Spanjorerna hade en nick strax utanför innan Mitchell Weiser på ett snyggt sätt nickskarvade Toljans inlägg över en maktlös spansk målvakt Arrizabalaga och Tyskland ledde med 1-0.I andra halvleken skulle Spanjorerna lägga in en högre växel och framför allt den abile yttern Delofeu visade härlig initiativförmåga. Han satte Gerhardt under stor press med sin avighet, snabbhet och snabba skottförsök. Men den tyska muren stod säkert och Julian Pollersbeck behövde väl egentligen bara haja till när Saul Niguez skott dök mot stolpen, men med en glansparad av den nye HSV-målvakten så säkrades 1-0.Mot slutet bytte La Rojita in mer offensiv kraft, men närmare än ett skott från Delofeu, som styrdes undan av Stark, kom inte spanjorerna.Efter några tilläggsminuter blåste domaren Daniel Bastien av matchen och Tyskland hade säkrat sin andra U21-titel.Grattis Tyskland.