Tyskland vinnare av Confederations Cup

Lars Stindl stod för matchens enda mål när Tyskland besegrade Chile i finalen av Confederations Cup. Framgångarna fortsätter därmed för "Die Mannschaft".

”Jippoturnering” är en beteckning som används flitigt för att beskriva Confederations Cup. Sommarens turnering i Ryssland må inte ha någon större betydelse, och det går inte att dra några större växlar av resultaten.



Ändock står Tyskland som mästare efter att ha besegrat Chile – och det med ett reservbetonat lag. Flertalet stjärnor har lämnats hemma efter långa säsonger i sina respektive klubblag och i stället har andra spelare fått chansen att visa upp sig och försöka stärka sina aktier inför framtiden.



Förbundskapten Joachim Löw har vid upprepade tillfällen påtalat att han är nöjd med vad han sett av sina spelare under sommarens mästerskap. Listan på tänkbara spelare till kommande VM om ett år lär ha växt en aning, och då räknas även en del av det lag som i fredags vann U21-EM i Polen in. Förmodligen har det aldrig tidigare varit så hård konkurrens som det gör nu, vilket gör att Löw har ett äkta lyxproblem att ta ställning till när det i vår är dags att fastställa den slutgiltiga truppen.



Matchen mot Chile då? Tyskland stod upp bra från början och tätade till defensiven, vilket gjorde det svårt för Alexis Sanchez med lagkamrater att ta sig förbi. Marc-André ter Stegen i målet tvingades sällan till några storartade räddningar, utan kunde utan några större problem parera det som kom mot honom.



Tyskland satsade på kontringar, där Julian Draxler och Lars Stindl ofta fick ta löpningar för att sedan försöka få fram bollen till Timo Werner på topp. Det var dock inte han som gjorde matchens enda mål, även om han i mångt och mycket kan tillskrivas det. Det var nämligen anfallaren som stal bollen från Marcelo Diaz, innan han osjälviskt spelade den i sidled till Stindl – som bara behövde sätta foten till för att göra sitt tredje mål i turneringen.



Överlag bjöd matchen på få målchanser, men var ändå underhållande att beskåda med böljande spel och bryska närkamper. Chile kämpade tappert och visade att man har vad som krävs för att ta sig långt i ett eventuellt mästerskap nästa sommar. Det gjorde även Tyskland, trots att man under hela Confederations Cup fått klara sig utan bland annat Manuel Neuer, Jerome Boateng och Mesut Özil.



Sommaren 2017 kan inte betraktas som någonting annat än ett stort steg framåt för tysk fotboll med guld i både U21-EM och Confederations Cup. Två guld som är ett tydligt bevis på att fotbollsnationen är på helt rätt spår och det är en minst sagt spännande framtid som väntar. Förhoppningsvis med mer glädje, eufori och framgångar att fira.

0 KOMMENTARER 228 VISNINGAR 0 KOMMENTARER228 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-07-02 21:58:14 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-07-02 21:58:14

ANNONS:

Fler artiklar om Tyskland

Tyskland

2017-07-02 21:58:14

Tyskland

2017-07-02 14:00:00

Tyskland

2017-07-02 09:46:00

Tyskland

2017-07-01 12:00:00

Tyskland

2017-07-01 03:30:42

Tyskland

2017-06-27 20:56:00

Tyskland

2017-06-26 02:07:18

Tyskland

2017-06-26 01:55:00

Tyskland

2017-06-13 20:47:06

Tyskland

2017-06-11 18:52:00

ANNONS:

Lars Stindl stod för matchens enda mål när Tyskland besegrade Chile i finalen av Confederations Cup. Framgångarna fortsätter därmed för "Die Mannschaft".Håll koll på hur klubbarna i Bundesliga agerar under sommarens övergångsfönster. Listan uppdateras med jämna mellanrum.I en tid där pengar och status styr har Tyskland valt att gå sin egen väg. En väg som visat sig vara den vinnande.Straffsparkar krävdes för att skilja Tyskland och England åt i semifinalen av sommarens U21-EM i Polen. Stor hjälte blev målvakten Julian Pollersbeck efter att ha räddat Nathan Redmonds straff.Under söndagskvällen lottades det vilka klubbar som gör upp med varandra i den första omgången av DFB-Pokal.