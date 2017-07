U21-EM: Vad blev det av Europamästarna från 2009?

Världsmästare 2014

Världsmästare 2014

Världsmästare 2014

bytte nation för att spela med Polen

Bytte nation till USA

Världsmästare 2014

Världsmästare 2014.

har också bytt nationalitet, då han numera spelar för Tunisien.

Bytte nationstillhörighet och tillhör ni Irans landslag

Världsmästare 2014

Det var party i Sverige 2009.U21-EM gick av stapeln och få kunde väl ana då att det var blivande världsmästare som sågs spela och vinna turneringen. Samtidigt anade man stordåd, då laget som Tyskland ställde upp hade oerhörda kvaliteter rakt igenom och bestod av spelare som redan var långt gångna i karriären och leddes av en Horst Hrubesch, som styrde laget med kraftig järnhand.22 spelare åkte till Sverige och kom hem med en segermedalj. Men efteråt var det inte alltid så ljust för spelarna , men intressant ändå att hela sex stycken blev världsmästare. Ännu mer spännande kanske att fyra stycken bytte nation.Vi tar oss genom spelarnaMålvakter(då Schalke 04 - nu Bayern München): Presentation överflödig.och världens kanske idag bästa målvakt.(då Kaiserslautern - nu Borussia Mönchengladbach): Efter att ha dominerat i Kaiserslautern så flyttade han till Gladbach, där han mest varit reserv bakom Yann Sommer (då Hannover 96 - slutat sin karriär). En karriär som gick i stå rejält efter att ha blivit petad i Hannover av Zieler, så följde en mängd vistelser utan större framgång.Han avslutade i Fc Homburg då hans menisk gick söner återigen och han valde att lägga skorna på hyllan.Backar(då HSV - nu Bayern München) : Presentation överflödig.och ledarfigur i Bayern Münchens försvarslinje.(då Hoffenheim - nu Besiktas): En stabil högerback, numerai bedsiktas och som gjort nio landskamper under åren)(då Borussia Dortmund - Bayern München): Presentation överflödig:och idag en mycket högt skattad mittback,(då Werder Bremen - klubbsökande). En ytterback, som inte riktigt hittat rätt i sina lag, men ändå gjort ett femtiotal Bundesliga -matcher för Leverkusen. Av polskt ursprung och, vilken han gjorde i EM 2012. )( då 1860 München - numera Borussia Mönchengladbach; En mittfältare/ytterback som fått en del speltid i Bundesliga genom åren. Bröt god mark hos Wolfsburg och Hoffenheim innan han kom till Gladbach., vilka han också representerade i VM 2014.)( då Freiburg - nu PSV Eindhoven. En omskolad ytterback, som via Leverkusen hamnat hos Vfb Stuttgart , där han agerade som mittback, men utan egentliga större framgångar. Fick inget nytt kontrakt och gick till Holland(då Borussia Dortmund - nu: samma klubb. Ytterbacken Schmelzer missade tåget till VM 2014 med en hårsmån, men har fått en hel del förtroende av Jogi Löw i landslaget. )Mittfältare(då Schalke 04 - idag: Samma Klubb): Presentation överflödig.och en spelare som blivit mer allround i försvarsspelet. Ryktas helo tiden bort från Schalke 04.(England?)(då HSV- nu Scalke 04: Har spelat back i årets Schalke och har också passat på att plocka ihop 12 landskamper för Jogi Löw)(då VfB Stuttgart - idag. Juventus). Presentation överflödig.(då Borussia Mönchengladbach - nu Olympiakos Pireus En spelare som haft det ganska jobbigt. Extremt talangfull och en spelare som jämfördes massor med Pierre Littbaski med sin avighet och snabbhet. Tyvärr stannade hela karriären av när han hamnade i Chelsea, som lånade ut honom till Sevilla, sedan till Fiorentina och nu senast till Olympiakos. Det har dock blivit ett dussin landskamper, men den senaste ligger långt tillbaka i tiden)(då VfL Wolfsburg II - nu klubbsökande. Adlung var en spelare jag aldrig förstod syftet med. Han hade inga egentliga meriter och jag såg honom aldrig spela en minut. Han kanske kunde bra historier? Hursomhelst, så har hans karriär tagit fart mot slutet då han har varit en viktig kugge i die Löwens kamp mot nedflyttning i Zweite Liga.Efter nedflyttningen i våras så lämnar han klubben )(Då VfL Bochum - nu Chemnitzer FC). En annan spelare som hade en nedtonad roll i laget, men som på senare år via Preussen Müncter och MSV Duisbur, fått en ledande rolli Chemnitzer FC Dritte Liga-Lag)(då Bayer Leverkusen - nu Borussia Dortmund; Castro är en härlig grovjobbare och lojal spelare som alltid ger aölt för sitt lag. Några landskamper blev det för Jogi Löw under 2008-2009.(då MSV Duisburg - nu Gaziantepspor): ben-Hatira fick röra på sig från Darmstadt efter politiska diskussioner och flyttade till Turkiet. Aktiv på plan och(då Hertha Berlin - nu Rayo Vallecano; Ebert tillhör samma spelargäng som george Prince-Boateng och en uppväxt i Berlin, som präglades av en del oroligheter. Hans tid i Berlin som spelare var dock framgångsrik, han lämnade huvudstaden för Spanien och sedan Ryssland och nu åter i Spanien.Forward(Då Wolfsburg - nu klubbsökander. En forward som vandrat runt och inte riktigt hittat rätt. Var i Fulham ett tag och gjorde några bra matcher, men hamnade sedan i Qatar, och avslutade förra säsongen på bänken i Wolfsburg.(då Werder Bremen - nu Hertha Berlin; Då liksom nu har Wagner det svårt att bryta igenom. Det blir en handfull matcher hos varje lag han spelar, men någon riktig succé blir det inte fförrän han landade hos Hoffenheim och började göra mål. Med i Confederations Cup-laget denna sommar och har även börjat näta i landslaget.(då Werder Bremen - idag: Arsenal FC) presentation överflödig.och av många klassat som en världens större spelgenier. .(då MSV Duisburg - nu Fc Bangkok); Edes tid efter U21-EM har varit brokig och med många flyttar, utlåningar och inte mycket till succé.)Man kan här notera att spelare som Thomas Müller och Holger Badstuber saknas. Den förstnämde hade inte slagit igenom ännu och den sistnämnde var skadad. VfB Stuttgarts Serdar Tasci (som också var med i VM-truppen 2010) var bortplockad av Hrubesch.