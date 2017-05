VfB Stuttgart och Hannover 96 tillbaka i Bundesliga

Sejouren i 2. Bundesliga blev ettårig för både VfB Stuttgart och Hannover 96, som under söndagen säkrade återkomsten till Bundesliga. För Eintracht Braunschweig väntar kvalspel.

Nu står det klart att VfB Stuttgart och Hannover 96 kommer tillhöra Bundesliga igen från och med nästa säsong. De två klubbarna degraderades under fjolårssäsongen, men kan glädjas över att det inte blev mer än ett år i andraligan.



Tredjeplatsen blev därmed Eintracht Braunschweigs, som under den näst sista gången gick på en ordentlig mina när man förlorade med hela 0–6 mot bottenlaget Arminia Bielefeld. Seger i den matchen och det hade istället varit ärkerivalen Hannover som tvingats till kvalspel – där VfL Wolfsburg väntar.



I den andra änden av tabellen var det stor dramatik inför den avslutande omgången. Sedan tidigare visste vi att Karlsruher SC tvingas ner till 3. Liga, som nu får sällskap av Würzburger Kickers. Hoppet levde in i det sista för nykomlingarna, men borta mot ett Stuttgart som slogs om förstaplatsen hade man ingen lycka och får nu alltså återvända till ligan man spelade i förra säsongen.



Arminia Bielefeld såg länge ut att få det tufft att klara sig kvar, men tack vare en sen vändning av FC Heidenheim mot 1860 München kan de fira säkrat kontrakt. För 1860 Münchens del är det kvalspel som väntar mot närliggande Jahn Regensburg om vem som kommer spela i 2. Bundesliga till hösten.



Kvalmatcherna mellan VfL Wolfsburg och Eintracht Braunschweig spelas den 25 samt 29 maj där de förstnämnda inleder på hemmaplan. 1860 München och Jahn Regensburg ställs mot varandra den 26 och 30 maj, där de sistnämnda inleder hemma.

0 KOMMENTARER 184 VISNINGAR 0 KOMMENTARER184 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-05-21 21:23:20 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-05-21 21:23:20

ANNONS:

Fler artiklar om Tyskland

Tyskland

2017-05-21 21:23:20

Tyskland

2017-05-21 13:47:55

Tyskland

2017-05-19 12:46:00

Tyskland

2017-05-19 10:00:00

Tyskland

2017-05-16 13:03:00

Tyskland

2017-05-05 13:03:21

Tyskland

2017-05-02 17:51:39

Tyskland

2017-04-22 13:08:41

Tyskland

2017-04-21 17:06:45

Tyskland

2017-04-20 15:04:00

ANNONS:

Sejouren i 2. Bundesliga blev ettårig för både VfB Stuttgart och Hannover 96, som under söndagen säkrade återkomsten till Bundesliga. För Eintracht Braunschweig väntar kvalspel.Borussia Dortmunds anfallsstjärna, Pierre-Emerick Aubameyang, stod för två fullträffar i den sista omgången, vilket innebär att han passerade konkurrenten Robert Lewandowski i skytteligan.Ett monument över den tyska kvaliteten, rigoröst med träning och en grov mängd klass- vi tackar Philipp Lahm för 12 år i den tyska fotbollens högborg.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.SC Paderborn har snart lyckats med det omvända miraklet, att bli nedflyttad tre år på raken.I en alltmer toppfixerad, resultatbesatt värld händer alltför mycket under ytan, bakom kulisserna och vissa saker som för några år sedan skulle fått massvis med skribenter att kasta sig på sina skrivbord hamnar nu i skymundan. Fallet SV Darmstadt är något sådant.Är Sebastian Rudy en fungerande ersättare för Xabi Alonso i Bayern?Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.VfR Aalen och domedagen, match or no match?