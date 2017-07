Claudio Pizarro lämnar Werder Bremen

Får inte förlängt kontrakt

Claudio Pizarro får inte förlängt kontrakt hos Werder Bremen nästa säsong. Det meddelade klubben under söndagen. Den peruanska veteranen har representerat Werder under fyra (!) olika sejourer under 2000-talet. Under sina perioder i klubben har han spelat totalt 204 matcher och gjort smått otroliga 104 mål, vilket är klubbrekord. Han är dessutom den mesta utländska målskytten i Bundesliga s historia. Pizarro var en del av det lag som tog hem Werder Bremens senaste titel, DFB-pokalen 2009. Det är en legend av sin tid som nu lämnar klubben. Sannolikt blir det för gott denna gången, då Claudio fyller 39 år i oktober. "Det har alltid varit en stor ära att få bära SV Werder Bremens tröja. Staden, klubben och fansen kommer alltid att ha en särskild plats i mitt hjärta. Jag hade gärna fortsatt att spela för Werder, men jag accepterar klubbens beslut" säger Pizarro själv om beskedet. Stort tack för alla minnen, mål och matcher du gett oss genom åren, Claudio!