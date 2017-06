Kleinheisler på lån till Kazakstan

Ännu en utlåning inför kommande säsong fastställd

Laszlo Kleinheisler lånas ut till FC Astana i Kazakstans högstaliga. Lånet sträcker sig över den kommande säsongen, och det inkluderar en köpoption. Den 23-årige mittfältaren var även under förra säsongen utlånad, då till Bundesliga jumbon SV Darmstadt under hösten, och ungerska storklubben Ferencovaros under vårsäsongen. På Kleinheislers meritlista står bl.a. 13 landskamper för Ungern.