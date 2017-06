Så ser Werders försäsong ut (uppdateras löpande)

Träningsmatcherna duggar tätt från och med början av juli

18-20 augusti:

Trots att uppehållet inte är många veckor gammalt kan vi redan blicka framåt mot sommarens försäsong och dess träningsmatcher. Många matcher mot bra motstånd är redan spikade. Nya matcher tillkommer titt som tätt, denna artikel kommer att uppdateras löpande. De utannonserade träningsmatcherna är: Werder Bremen - AFC Ajax (Spelas under träningslägret i Österrike): Werder Bremen - Wolverhampton Wanderers (Spelas under träningslägret i Österrike): FC St: Pauli - Werder Bremen (Millerntor Stadion): Werder Bremen - West Ham United (Spelas i Schneverdingen som en del av BetWay-Cup): West Ham United - Werder Bremen (Returmöte i BetWay-Cup i Schneverdingen): Werder Bremen - FC Valencia (Spelas hemma på Weserstadion under "Fansens dag")Werder Bremen - FC Würzburger Kickers. (Första rundan i DFB-Pokal. Exakt datum fastslås längre fram) Bundesliga drar igång! Datum och motståndare spikas vid ett senare tillfälle.