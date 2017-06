Serge Gnabry i den tyska landslagsdressen under OS-finalen i Rio.

Serge Gnabry till Bayern München.

I torsdags meddelade Serge Gnabry att han lämnar Werder Bremen under sommaren. Under lördagen stod det klart att 21-åringens nya klubbadress är tyska mästarna FC Bayern München. “Vi har glada över att ha fått ännu en ung, tysk landslagsspelare till Bayern München i form av Serge Gnabry” säger Bayerns vd Karl-Heinz Rummenigge.





Den unge yttermittfältaren kom till Werder från Arsenal förra sommaren, och spelade under föregående säsong 27 matcher i den grönvita dressen och stod för 11 mål. Med sin snabbhet, teknik och målsinne var Gnabry trots en månadslång knäskada en bidragande faktor till Werders starka vårsäsong, där man i sista omgången hade chans på Europaplats, trots att ha varit inblandade i den absoluta botten vid jul. Europaplatsen gled dock Werder ur fingrarna efter förlusten på Signal Iduna Park i sista omgången, vilket kan vara en av orsakerna till att Gnabry nu söker sig vidare.



Själv verkar Serge nöjd med övergången. “Jag har en spännande tid framför mig” säger han till klubbens officiella hemsida. Övergången innebär ett tungt offensivt avbräck för Bremen, som ännu legat lågt under sommarens silly season. Enligt Daily Mail är övergången värd över 60 miljoner kronor. Kanske kan man investera de pengarna i en stark defensiv spelare, något som är minst sagt välbehövligt efter den gångna säsongen där SVW släppte in flest mål av alla lag i serien, inklusive hopplösa jumbon Darmstadt. Att man däremot gjorde betydligt fler än många av sina kollegor runt europaplatserna talar för att det finns utrymme för förluster av offensiva spelare som Serge Gnabry. Nu hoppas vi på ett bra fortsatt sommarfönster och önskar Serge lycka till i sin nya klubb.

