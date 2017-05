Mario Gomez – Wolfsburgs stora hopp

VfL Wolfsburg har en bedrövlig säsong bakom sig och slåss med en omgång kvar för sin fortsatta existens i Bundesliga. Det finns dock ett ljus i mörkret – målmaskinen och fanbäraren Mario Gomez.

Från pålitlig titelutmanare till en klubb i spillror med kniven mot strupen. Saker och ting har snabbt gått utför i VfL Wolfsburg, som med en match kvar att spela den här säsongen riskerar att degraderas från Bundesliga.



Usla resultat och tränarskiften

Trots en på pappret slagkraftig spelartrupp är det sällan spelet stämt på planen, vilket tydligt visat sig i tabellen där man sedan starten men nöd och näppe lyckats hålla sig på rätt sida nedflyttningsstrecket. I mitten av december hade man vunnit två av sina matcher och vore det inte för att Darmstadt 98, Ingolstadt 04 och Hamburger SV lyckats med bedriften att ha öppnat säsongen än mer bedrövligt hade man troligtvis parkerat sist i tabellen inför vinteruppehållet.



Under hösten hade den tidigare så hyllade tränaren Dieter Hecking fått lämna sin post och som ersättare valdes Valérien Ismaël då han visat framfötter som huvudansvarig för reservlaget. Det var dock inte mycket som förbättrades under 41-årings ledning och redan efter fyra månader fick även han sparken. Återigen riktade styrelsen blicken mot ett oprövat kort då holländaren Andries Jonker, flankerad av Fredrik Ljungberg, hämtades in från Arsenals akademi. Ett val som överraskade många efter det misslyckade experimentet med Ismaël.



Allt hopp på målmaskinen

Långt från allt har gått som på räls sedan duons ankomst, men poäng har åtminstone trillat in med jämna mellanrum. Det mycket tack vare en specifik spelare som mer eller mindre burit laget på sina egna axlar – Mario Gomez.



Anfallaren, som har en brokig karriär bakom sig med höga berg och djupa dalar, har efter en medioker höst vaknat till liv och fullkomligt sprutat in mål. Sedan Andries Jonker klev in i bilden har den tyske landslagsmannen mäktat med tio fullträffar på elva framträdanden, vilket är ett milt talat imponerande facit. Förutom att ha tagit plats i målprotokollet i stort sett varje match har han även fått en större roll i truppen då han i de senaste matcherna fått äran att bära kaptensbindeln. Ett tydligt bevis på hans höga status i ett annars sargat och undermåligt VfL Wolfsburg.



Formkurvan pekat spikrakt uppåt för Gomez och återigen ligger allt hopp på honom när det till helgen blivit dags för säsongens sista match – vilket kommer avgöra om det blir nedflyttningskval eller inte. Motståndet står Hamburger SV för borta på Volksparkstadion och hos ”Vargarna” handlar allt om i vilken form deras skyttekung är i. För utan en Mario Gomez på spelhumör är risken stor att det blir en jobbig eftermiddag i hamnstaden.



Trivs bäst i rampljuset

Sett till hur många av hans mål som varit direkt avgörande för slutresultaten under vårens matcher, går det utan att överdriva att konstatera att Wolfsburg troligtvis hade varit relegerade vid det här laget om det inte vore för 31-åringen. Han är helt enkelt ovärderlig för klubben som så sent som förra året spelade kvartsfinal i Champions League, där man var ytterst nära att eliminera de senare mästarna Real Madrid. Mycket vatten har hunnit rinna under broarna sedan dess, och än är det högst osäkert vilken division man kommer husera i till hösten.



Det enda vi med all säkerhet vet är att det på lördag kommer talas lite extra om nummer 33 i VfL Wolfsburg. Att bada i rampljuset är någonting Gomez genom åren vant sig vid, och som han älskar det. Det är utan tvekan där som han gör sig bäst och trivs som mest.

0 KOMMENTARER 300 VISNINGAR

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-05-15 09:00:00

