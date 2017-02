DeMarcus Cousins till Pelicans!

Efter all star matchen droppades bomben att Sacramento Kings DeMarcus Cousins lämnar laget för New Orleans Pelicans!





Efter all star matchen så dök den stora nyheten att Kings bytt bort Cousins till New Orleans Pelicans och det man får tillbaka är långt ifrån det värdet som Cousins har i mina ögon. Kings får Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway plus två draftval. DeMarcus Cousins får med sig Omri Caspi.



I Pelicans kommer Cousins att bilda front court med stjärnan Anthony Davis. Den tandemen kan bli en svårstoppade! Cousins blir free agent sommaren 2018, men jag är tveksam om Pelicans skulle genomfört dealen om man inte kände sig säkra på att man kan få honom att stanna i New Orleans. Just nu är Pelicans två och en halv matcher från den sista slutspelsplatsen, med det här visar man att man inte bara är ute efter den utan att man verkligen satsar på att bli ett av de stora lagen i West.



Vad tycker ni om denna trade, gör Kings rätt, hur bra kan Pelicans bli? Varför/varför inte?

Jesper och Nicklas djupdyker i Cousins-traden och diskuterar om Sacramento kunde ha hittat en bättre trade, hur bra det här gjorde New Orleans och vad det betyder för lagens framtid.