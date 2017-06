Draften avverkad – Fultz till Philly, Jimmy Butler till Minnesota

Den årliga NBA-draften gick under natten av stapeln i New York och precis som väntat gick Markelle Fultz och Lonzo Ball etta och tvåa, till Philadelphia respektive LA Lakers. Den stora nyheten från kvällen var dock att Minnesota tradeade till sig Jimmy Butler.

Philadelphia 76ers, som tradeade till sig förstavalet från Boston ett par dagar innan draften, överraskade absolut ingen genom att ta point guarden Markelle Fultz från Washington State med förstavalet. Där utgör han nu tillsammans med Joel Embiid och Ben Simmons en av NBAs mest intressanta kärnor. Alla experter verkar eniga om att Fultz, Simmons, som stod över hela sin rookie-säsong, och Embiid, som spelat drygt 30 matcher på tre säsonger i NBA, ska passa ihop, men frågetecknen finns så klart där för Simmons och Embiids hälsa. I vilket fall som helst måste nu Philly börjar röra på sig efter ett antal års processande.Lonzo Ball – och extremt enerverande pappa LaVar – fick sin vilja igenom när han gick som nummer två till Los Angeles Lakers. Helt väntat, även det. Lakers, som dagen innan draften bytte bort unge D’Angelo Russell för i praktiken ingenting, har nu en ny point guard att bygga kring. Nästa fas i masterplanen blir att knyta till sig Paul George, antingen den här sommaren via trade eller nästa sommar när dennes kontrakt går ut, och ytterligare en superstjärna och få tillbaka the purple and gold dit de hör hemma.Boston Celtics satsade sina färska tredjevalsmarker på Dukes Jayson Tatum. De flesta var nog ganska eniga om att Tatum eller Josh Jackson skulle gå som trea, men Jackson ska ha tackat nej till både ett möte och att träna med Celtics. Huruvida det spelade in vet vi väl inte helt säkert men hur som helst, Tatum hamnar i Boston och Jackson gick istället som nummer fyra till Phoenix Suns.För oss nordbor var det trevligt att se finske Lauri Markkanen, AIK:aren Eeros lillebror, gå som nummer sju till Chicago. I ett Bulls som nu, utan Butler, måste riva ner och bygga nytt bör han inte ha några problem att peta Nikola Mirotic, ta en plats i förstafemman och få rätt mycket speltid under en tränare som dessutom ska passa honom rätt bra.Hela draften hittar ni här Jimmy Butler var det ja. Efter månader - år – av rykten bestämde sig nu äntligen Chicago för att bryta med Butler och börja om på ny kula, och man gjorde det för en femma och ett tuggummi – eller Zach LaVine, Kris Dunn och sjundevalet som blev Lauri Markkanen, om ni så vill. För Minnesota, som utöver Butler också fick Chicagos 16:e val i draften, är det här ett rån fullt i nivå med DeMarcus Cousins-till-Pelicans tidigare i år. Hur Chicago inte fick bättre än så för Butler är bortom mitt förstånd, men de ska tydligen ha varit väldigt heta på Kris Dunn. Kanske ser de något där. Timberwolves studsar i och med det här omedelbart upp ett par snäpp i NBA-hierarkin. Med Butler, 27, Towns, 21, och Wiggins, 22, bör de ha ett slutspelsgäng i ett antal år framöver, med reservation för skador och kontraktssituationer. Orosmolnet är skyttet, då varken Butler, Wiggins eller Ricky Rubio är några vidare trepoängsbombare, men det är väl inte alldeles omöjligt att det rättas till innan säsongen drar igång.