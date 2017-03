Fem snackisar februari

Med lite drygt tjugo matcher kvar av säsongen går vi in i en av de mest spännande faserna av grundserien. Under månaden bjöds vi på några stora snackisar!



DeMarcus Cousins som spelat sina första sex år i Sacramento Kings blev under all star matchen tradad till Anthony Davis Pelicans. Den var något väldigt få såg komma, speciellt DeMarcus själv och hans team runt honom. Pelicans har grymma förutsättningar för att kunna utmana de stora i West, frågan är bara om det är för tidigt att göra det redan den här säsongen. Starten på ”Fire and Ice” som Cousins kallar duon för har inte fått några resultat än! Frågan är om man kommer lyckas nå slutspelet.





Under den sista veckan av månaden hade vi deadlinen för spelarbyten. Då Cousins traden skedde precis före deadlinen trodde många experter att det skulle få marknaden att explodera. Men så blev inte fallet. Det snackades mycket om Carmelo Anthony, Paul George och Jimmy Butler. Men kvällen blev lugn och inga större byten skedde.





All Star matchen fick en del kritik efter den spelats. Matchen som bjöd på sjukt mycket poäng har blivit för mycket parodi. Det finns ingen som helst vilja från spelarna att göra matchen spännande. Å ena sidan kan jag förstå spelarna som vill göra så lite som möjligt och att göra allt för att inte riskera skador inför slutspurten av säsongen. Men tycker ändå att de skulle kunna göra en större ansträngning för fansens skull!





Den förre storspelaren för New York Knicks Charles Oakley var på en match i MSG. Under matchen kom över en handfull säkerhetsvakter fram och sa att han måste lämna arenan. Oakley blev upprörd och började att knuffa på vakterna och allt fångades på kamera. Det blev en riktigt stor debatt runt detta. Ägaren James Dolan stängde av honom på livstid från att besöka arenan sedan hävde han den efter att de inblandade parterna haft ett möte på order av NBA. Allt man kan säga är att det var en dålig look för Knicks, för NBA och för Charles Oakley.





Los Angeles Lakers har gjort en riktigt stor städning på de styrande platserna inom klubben. In har Magic Johnson och Kobe Bryants gamla agent Rob Pelinka kommit. Lakers ägare Jeanie Buss tog och avskedade sin bror Jim och lagets GM Mitch Kupchak. Många har tyckt att Magic ska komma tillbaka till Lakers och nu är han det. Frågan är om han kan lyckas ledda tillbaka Lakers till fornstora glansdagar.

Med lite drygt tjugo matcher kvar av säsongen går vi in i en av de mest spännande faserna av grundserien. Under månaden bjöds vi på några stora snackisar!