Inför NBA finals

Efter en otroligt lång säsong så är vi framme vid den stora finalen! I en serie bäst av sju ställs de regerande mästarna Cleveland Cavaliers mot förhandsfavoriterna Golden State Warriors.

För tredje året i rad kommer Golden State Warriors och Cleveland Cavaliers ställas emot varandra i finalen. Efter att ha tappat en stabil 3-1 ledning ifjol så har Warriors införskaffat sig Kevin Durant för att inte samma sak ska ske igen. Det är den absolut största skillnaden från förra året.

I övrigt så är det inte några särskilt stora ändringar i Warriors. Däremot är det ett stort frågetecken om huruvida Steve Kerr kommer leda laget ifrån bänken eller om han inte är tillräckligt bra i sin rygg för att klara av det. I slutspelet har Warriors gått fram som en ångvält och har hittills inte förlorat en match i slutspelet. Så Cleveland Cavaliers kommer bli en helt annan utmaning gör laget från Oakland.



För Cleveland har säsongen varit lite av en berg och dalbana. Topparna har varit riktigt höga, men sen så har det även blivit en del djupdyk dessutom. Sedan så har också LeBron James varit lite missnöjd med sin trupp och då har ledningen sett till att ordna nya spelare. Nu till slutspelet har dock Cavaliers sett till att hitta sin formtopp och har på en komfortabelt vis lyckats avväpna sina motståndare, en efter en. Nu har man den sista kvar i Warriors.



Den här finalserien är kanske den som genom alla år är mest full av talang. Respektive lag är fullt av stjärnor, all stars och spelare som har representerat USA i olympiska spel. Den duellen som ska bli mest intressant att se är LeBron James vs Kevin Durant två av världens bästa spelare och de spelar på samma position. Senast dessa herrar ställdes mot varandra i en final var när LeBron vann sin första titel och Durant var i sin första final. Mycket har ändrats sedan dess. LeBron flyttade hem till Cleveland och Durant valde att lämna Oklahoma City Thunder för Golden State.



En faktor som blir avgörande är bänken. Cavs har en riktigt bra bänk den här säsongen och många av dem skulle kunna starta och vara produktiva i andra lag. Det laget vars bänk klarar av att prestera bäst när stjärnorna vilar är det laget som har bäst chans att vinna den här serien. Vilka spelare som vi inte räknat med kommer kliva fram? Blir det kanske Kyle Korver eller blir det kan det bli JaVale McGee som får det sista ordet? Det ska i alla fall bli otroligt spännande att följa finalerna och se vilket lag som kommer stå där som mästare.



Nedan följer spelschemat för en eventuell 7 matcher lång serie.

Match 1, fredag den 2 juni 03:00 Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers

Match 2, måndag den 5 juni 02:00 Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers

Match 3, torsdag den 8 juni 03:00 Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors

Match 4, lördag den 10 juni 03:00 Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors

Match 5, tisdag den 13 juni 03:00 Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers (om nödvändigt)

Match 6, fredag den 16 juni 03:00 Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors (om nödvändigt)

Match 7, måndag den 19 juni 02:00 Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers (om nödvändigt)



0 KOMMENTARER 168 VISNINGAR 0 KOMMENTARER168 VISNINGAR DAVID BELLANDER

2017-06-01 17:18:00 2017-06-01 17:18:00

ANNONS:

Fler artiklar om NBA

NBA

2017-06-01 17:18:00

NBA

2017-05-31 09:09:00

NBA

2017-05-19 14:59:10

NBA

2017-05-12 00:06:36

NBA

2017-05-03 12:37:21

NBA

2017-05-02 23:04:00

NBA

2017-04-27 22:38:00

NBA

2017-04-21 23:41:00

NBA

2017-04-15 16:58:00

NBA

2017-04-08 16:52:56

ANNONS:

Efter en otroligt lång säsong så är vi framme vid den stora finalen! I en serie bäst av sju ställs de regerande mästarna Cleveland Cavaliers mot förhandsfavoriterna Golden State Warriors.Jesper och Nicklas djupdyker i NBA Finals och diskuterar matchups, X-factors, vilka som vinner och om det är den bästa finalen någonsin.Jesper och Nicklas diskuterar vad Celtics ska göra med förstavalet, om Lebron är bättre än någonsin och om Spurs har någon chans överhuvudtaget.Jesper och Nicklas diskuterar vad som kommer att hända med Gordon Hayward och Kyle Lowry, varför man aldrig ska tvivla på Spurs och om Warriors är det bästa laget någonsin.Här kommer några aktuella händelser i ligan. Vi tar och kollar på några riktigt intressanta saker!Jesper och Nicklas diskuterar bland annat hur Cleveland försvarar DeMar DeRozan, vad som är fel på LaMarcus Aldridge och Markieff Morris skada.Jesper och Nicklas diskuterar Clippers förbannelse när det gäller skador i slutspelet, vad som kommer att hända med Paul George, om man skulle vilja spela med Russell Westbrook och slutspelet.Jesper och Nicklas diskuterar hur Bulls helt plötsligt kan vara så bra, om Giannis Antetokounmpo är en topp 10-spelare och de andra slutspelsserierna.Det är äntligen dags för slutspel! Jesper och Nicklas diskuterar, analyserar och svarar på brinnande frågor inför de åtta slutspelsserierna.Jesper och Nicklas diskuterar vilka de tror går till slutspel, vilka som vinner utmärkelser och vilka som blir utvalda till All-NBA Teams.