NBA-Podden: Utmärkelser och All-NBA Teams

Jesper och Nicklas diskuterar vilka de tror går till slutspel, vilka som vinner utmärkelser och vilka som blir utvalda till All-NBA Teams.





» Klicka här för att lyssna



Twitter:

iTunes

SoundCloud Dessutom diskuterar Jesper Karlsson och Nicklas Hoverbrandt vilka som vinner kampen om lotteribollarna, Orlando Magics avslöjande av sina sommarplaner, att Ben Simmons fortfarande växer, Durants återkomst, vilka matcher de vill se i slutspelet och mycket mer.Twitter: @NBAPodden

0 KOMMENTARER 95 VISNINGAR 0 KOMMENTARER95 VISNINGAR JESPER KARLSSON

2017-04-08 16:52:56

ANNONS:

Fler artiklar om NBA

NBA

2017-04-08 16:52:56

NBA

2017-03-29 23:57:51

NBA

2017-03-23 11:34:00

NBA

2017-03-15 22:45:27

NBA

2017-03-08 23:00:00

NBA

2017-03-02 11:37:08

NBA

2017-02-20 22:40:00

NBA

2017-02-20 22:23:06

NBA

2017-02-16 23:47:00

NBA

2017-02-06 13:00:25

ANNONS:

Jesper och Nicklas diskuterar vilka de tror går till slutspel, vilka som vinner utmärkelser och vilka som blir utvalda till All-NBA Teams.Jesper och Nicklas diskuterar både relevant och irrelevant statistik för slutspelslagen som har en chans att vinna titeln.Jesper och Nicklas diskuterar kontroversen kring lag som vilar friska spelare, Jusuf Nurkic succé i Portland och kampen om de sista slutspelsplatserna.Jesper Karlsson och Nicklas Hoverbrandt tittar tillbaka för se hur rätt eller, som i de flesta fall, hur fel de hade om hur de trodde säsongen skulle utspela sig.Jesper och Nicklas diskuterar buyouts, Bostons chanser i öst och Dirk Nowitzkis 30 000 poäng och var det placerar honom i historien.Med lite drygt tjugo matcher kvar av säsongen går vi in i en av de mest spännande faserna av grundserien. Under månaden bjöds vi på några stora snackisar!Jesper och Nicklas djupdyker i Cousins-traden och diskuterar om Sacramento kunde ha hittat en bättre trade, hur bra det här gjorde New Orleans och vad det betyder för lagens framtid.Efter all star matchen droppades bomben att Sacramento Kings DeMarcus Cousins lämnar laget för New Orleans Pelicans!Jesper och Nicklas diskuterar Serge Ibaka till Toronto, trade-rykten och det intressanta slutspelsracet i toppen av öst.Januari månade handlade mycket om LeBron James och hans utbrott, om Washington Wizards fina hemmasvit och mycket, mycket mer!