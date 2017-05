NBA-Podden: Vad händer nu?

Jesper och Nicklas diskuterar vad som kommer att hända med Gordon Hayward och Kyle Lowry, varför man aldrig ska tvivla på Spurs och om Warriors är det bästa laget någonsin.

Dessutom diskuterar Jesper Karlsson och Nicklas Hoverbrandt rollspelarna i Boston, varför Jerebko inte får någon speltid, vilka som har bäst chans mot Cavs i öst, LaVar Ball, att Harden får vakta Pau Gasol, ”Live by the Three, Die by the Three”, NBA-quizzar och svarar på Twitter-frågor.Twitter: @NBAPodden