Paul George till OKC!

Ännu en stjärna har fått ett nytt hem. Denna gång Pacers Paul George!

Den spelare som haft mest spekulationer gällande hans framtid är Paul Geroge. George har tidigare under sommaren medelat Indiana Pacers att han planerade att lämna klubben nästa sommar då han blir free agent. Många trodde att Boston Celtics låg bäst till med alla de draftval man samlat. Även Los Angeles Lakers ska ha legat bra till och det var just till Lakers han ska ha planerat att joina nästa sommar. Men några timmar innan midnatt amerikansk tid så slog bomben ned, att Oklahoma City Thunder lyckats säkra Paul George till sitt lagbygge.



I retur får Pacers Victor Oladipo och Domantas Sabonis. Thunder behövde inte offra något av stort värde och man får nu in en av ligans bästa "wing-försvarare" i George. Plus att hans spelstil ska passa bra med Russell Westbrook då han inte är boll dominant och rör sig väldigt bra utan bollen. För OKC så gör det här också att möjligheten att förlänga tidigare nämnda Westbrooks kontrakt ökade markant. Klickar det mellan Wetbrook och George så finns det även där goda möjligheter att han väljer att stanna i Oklahoma.

