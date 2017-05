Stor derbyhelg i Argentina

Omgång 24 av Primera División blir något alldeles extra då samtliga Argentinas hetaste derbyn spelas under en och samma helg.

San Martín de San Juan - Godoy Cruz (Lördag 02:15; slutresultat 1-2)

Estudiantes de La Plata - Gimnasia de La Plata (Lördag 19:00)

Talleres de Córdoba - Belgrano (Lördag 19:00)

Huracán - San Lorenzo (Lördag 23:00)

Colón - Unión Santa Fe (Söndag 19:00)

Newell's Old Boys - Rosario Central (Söndag 20:00)

Boca Juniors - River Plate (Söndag 22:00)

Independiente - Racing Club (Måndag kl 00:00)

Det är dags för en av årets stora fotbollshöjdpunkter i Argentina . Den 24:e ligaomgången bjuder på en mängd riktigt heta derbyn över hela landet där diverse ärkerivaler ställs mot varandra. Här följer en kort genom gång av vilka matcher som finns på det makalösa smörgåsbordet.Helgen tjuvstartade redan natten mot lördagen, svensk tid, med matchen mellan San Martín de San Juan och Godoy Cruz. Derbyt kallas Clásico de Cuyo och spelas mellan två lag som som hör hemma i västra Argentina, inte så långt från den chile nska gränsen. Mendoza-klubben Godoy Cruz vann matchen uppe i San Juan med 2-1 sedan uruguay anske anfallaren Santiago Garcia gjort bägge målen och sett till att hans lag tog tre viktiga poäng i tabellens mittenskikt.Ett av landets hetaste derbyn är det i La Plata, strax sydost om huvudstaden Buenos Aires, där Estudiantes och Gimnasia möts. Historiskt sett har Estudiantes sett mer som en medelklassförening medan Gimnasia hört till arbetarklassen, men dessa skillnader har i princip suddats ut helt med åren. Gimnasia har en mycket anrik historia och grundades så tidigt som 1887, vilket gör den till äldst bland de klubbar som fortfarande deltar i de professionella ligorna i Argentina. Det är dock Estudiantes som varit mest framgångsrika och som har en större supporterskara internationellt. Estudiantes lag tränas av före detta Arsenal-backen Nelson Vivas, som dock är avstängd denna match, och i laget ingår även profiler som klubbens president Juan Sebastián Verón och målvakten Mariano Andújar.Framgångsmässigt är Córdoba ingen stor fotbollsstad men derbyt mellan Talleres och Belgrano brukar vara hett och det är en stor dag för de båda lagens supportrar. På regional nivå har Belgrano flest titlar men Talleres är mer framgångsrika nationellt och är den enda av de båda klubbarna som deltagit i Copa Libertadores, vilket man gjorde 2002.Derbyt mellan Huracán och San Lorenzo räknas till ett av de äldsta i Argentina och spelas mellan två lag från angränsande stadsdelar i Buenos Aires. San Lorenzo är det lag som varit mest framgångsrikt historiskt och räknas som den femte av landets stora klubbar tillsammans med Boca Juniors, River Plate, Independiente och Racing Club. Även i år slåss lagen i olika ändar av tabellen där San Lorenzo jagar titeln medan Huracán försöker hålla sig kvar.Clásico Santafesino är ett hett derby i Santa Fe som spelas mellan två klubbar som ofta åkt upp och ned mellan de båda översta divisionerna i landet. Det är två klubbar som ständigt brottats med ekonomiska problem och som spelar för överlevnad ständigt, vilket gör just denna match extra betydelsefull för de bägge lagens supportrar. Colóns hemmaarena kallas El Cementero de Los Elefantes (sv. "Elefantkyrkogården") sedan laget överraskande besegrat Santos med Pelé där 1964, och därefter fortsatt ta fina skalper mot större argentinska lag.Söndagens avslutas i stor stil med Argentinas topp tre i derbyn. Först ut är det i Rosario där passionen kring de bägge klubbarna är något alldeles extra. Det är ofta rena färgkavalkader på läktarna och stämningen är magisk. Newell's Old Boys har döpt sin hemmaarena efter tränaren Marcelo Bielsa som är en stor ikon i klubben. Genom åren är det få av de riktigt stora spelarna från Argentina som inte spelat i någon av dessa båda klubbar. Diego Maradona, Gabriel Batistuta och Lionel Messi har tillhört Newell's, medan spelare som Mario Kempes och Ángel di María spelat för Rosario Central.Matcherna mellan Boca Juniors och River Plate är alltjämt matcher som berörs. Det är klassikernas klassiker i Sydamerika och hela fotbollsvärlden. Oavsett vilket lag man håller på i Argentina väljer man alltid sida i Superclásico. Trots att de historiska skillnaderna politiskt mellan Bocas arbetarklass och Rivers medelklass inte längre är lika aktuella eftersom klubbarna blivit så pass populära, så är det fortfarande en mycket stor rivalitet mellan klubbarna och uppsnacket är igång flera veckor före match. En av årets stora höjdpunkter för alla fotbollsälskare. Som El Classico, fast mer super.Vid midnatt avslutas så derbykavalkaden då Independiente tar emot Racing Club hemma på Libertadores de América i det klassiska Avellaneda-derbyt. Independiente är alltjämt det lag som vunnit Copa Libertadores flest gånger av alla, med sju titlar, och den enda klubb som tagit fyra titlar i rad, något man lyckades med mellan åren 1972-1975. Den sista tiden har dock titlarna uteblivet och man lever lite på gamla meriter. Lokalrivalerna Racing Club har gått något bättre de senaste åren med flera topplaceringar och spel i Copa Libertadores. Just nu nosar man lite på tabelltoppen och behöver en seger för att klättra ytterligare.