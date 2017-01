Afonso Alves-podden - Avsnitt #1: David Berg

Johan Dykhoff intervjuar David Berg, redaktör för Brasiliensidan på SvenskaFans.com och supporter till IFK Göteborg. Bland annat pratas det om Atlético Mineiro och dess historia, tiden då Örgryte var bättre än Blåvitt, Blåvitts mindre lyckade sydamerikanska värvningar samt de mest lovande spelarna i brasilianska ligan idag.

Då tar jag och säger välkomna till premiäravsnittet av Afonso Alves-podden, ett nytt projekt som jag har valt att sjösätta här på Svenska Fans. Jag heter Johan Dykhoff och i den mån man känner till mig gör man det troligen som redaktör och skribent för Nordamerikasidan här på Svenska Fans. Jag har skrivit om nordamerikansk fotboll och i synnerhet MLS på Svenska Fans sedan 2009 och sedan våren 2014 har jag även kört en podd vid namn "Across the Pond", där jag intervjuar folk med koppling till nordamerikansk fotboll.Det här är ett litet sidoprojekt som jag har valt att dra igång. Risken finns att det kommer ta tid från Nordamerikabevakningen och särskilt "Across the Pond", men vi får se hur det blir med den saken. Den här podden heter som sagt Afonso Alves-podden och bakgrunden är att Afonso Alves är en av mina absoluta favoritspelare genom alla tider. Det finns många spelare som jag gillar, men två är snäppet above the rest och de är Afonso och Anders Svensson. Med Afonso så började det ganska omgående när han kom till Allsvenskan. Mitt favoritlag i Sverige är Hammarby, så min beundran för Afonso beror inte på lagsympatier här i Sverige, men jag gillade av någon anledning det här inflödet av brassar som kom till Allsvenskan i början och mitten av 00-talet och de två spelare som gjorde starkast intryck på mig var Álvaro Santos och Afonso.Afonso otroliga succé i Heerenveen 2006 och 2007 gjorde att han tog klivet upp som en av mina absoluta favoritspelare. Säsongen 06/07 i Eredivisie, så han gjorde 34 mål på 31 matcher, är än idag bland det häftigaste jag har sett. Jag gillar Heerenveen som klubb väldigt mycket och har även viss koppling till Nederländerna som land, eftersom jag spenderade en termin som utbytesstudent där under min universitetsutbildning (närmare bestämt i Groningen), så det känns extra kul att Afonso lyckades så bra i Eredivisie och särskilt i Heerenveen. Att Afonso lyckades ta sig till det brasilianska A-landslaget, mig veterligen den enda spelaren med ett förflutet i en skandinavisk liga som har tagit sig hela vägen upp till ett så bra landslag, tycker jag också är svincoolt på ren svenska.Det som skulle komma att bli början på slutet på Afonsos karriär, den enligt mig förhastade flytten till Middlesbrough i början av 2008, grämer mig lite grann än idag. Jag hade gärna sett att Afonso väntat in ett bättre erbjudande, för det Middlesbrough som han kom till var så kopiöst usla att förutsättningarna för att lyckas där var väldigt dåliga. Nog för att Afonso inte gjorde särskilt bra ifrån sig, men jag tror inte att särskilt många anfallare hade gjort det jättemycket bättre än Afonso givet de förutsättningarna.När Middlesbrough trillade ur Premier League 08/09 lämnade Afonso för spel i Qatar. Han kom att spela i tre klubbar i Qatar, i form av Al Sadd, Al Rayyan och Al Gharafa. Hans kontrakt med Al Gharafa gick ut våren 2013 och efter det skulle det aldrig bli något mer spel på professionell nivå för Afonso. Han gjorde två halvhjärtade, eller vad man ska kalla det, försök till comeback i Heerenveen. Under hösten 2013 var han på plats i Heerenveen för att besöka några gamla vänner och eftersom han var klubblös bestämdes det att han skulle träna med Heerenveens juniorer för att hålla igång och även ge klubben en uppdatering av hans fotbollsmässiga status. Några träningar blev det dock aldrig, eftersom Afonso tyckte att det "inte kändes rätt".Två år senare, alltså hösten 2015, var Afonso tillbaka i Heerenveen och den här gången körde han ett antal träningspass med juniorerna. Vid det här laget hade den då 34-årige Afonso varit klubblös i två och ett halvt år och under sitt sista år i Qatar hade han dessutom haft skadeproblem och inte spelat så mycket. Det fanns därför all anledning för Heerenveen att tro att formen inte var den bästa. Afonso var öppen med att han gärna skulle vilja spela för Heerenveen igen, men något kontrakt blev det aldrig och 5 oktober 2015 meddelade Afonso på sin Instragramsida att han hade bestämt sig för att sluta som professionell spelare.Tanken med den här podcasten är att intervjua personer med någon form av koppling till Afonso Alves. Det kan vara personer som hejar på lag där han har spelat, spelare som har spelat med eller mot honom, gamla tränare, journalister som har följt Allsvenskan under lång tid… Vi får se vilka jag lyckas få tag på, men det ska alltid finnas en inte allt för krystad koppling till Afonso Alves. Intervjuerna kommer dock inte bara handla om Afonso, men han kommer tas upp i varje intervju. Den här podcasten är delvis inspirerad av en podcast vid namn "Palmemordspodden", som även det är en intervjupodcast och drivs av komikern Johannes Finnlaugsson. Temat i varje avsnitt är alltid ett spår i Palmeutredningen och han brukar para ihop varje spår med en gäst som, om än långsökt, kan associeras med spåret ifråga. Ett exempel är ett avsnitt som handlar om Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten, och då intervjuas den judiske komikern Aron Flam.I det här första avsnittet har jag intervjuat David Berg, som precis som jag har skrivit på Svenska Fans under lång tid. David är ett stort fan av brasiliansk fotboll och har skrivit om brasiliansk fotboll på Svenska Fans ända sedan 2008. Han är dessutom supporter till IFK Göteborg, vars lokalkonkurrenter ju är Örgryte där Afonso inledde sin europeiska fotbollskarriär. David kändes därför som en utmärkt första person att intervjua.I dagsläget är tanken att upplägget på intervjuerna ska vara som så att jag inleder med en faktaruta, en idé som jag har snott helt ogenerat från poddar som Lundh och Tutto Balutto, och sen i varje podd får gästen även ta ut en Topp 7-lista i ett mellan oss överenskommet ämne. Dessa ska vara fasta inslag i podden och utöver det tillkommer såklart en massa för gästen anpassade frågor. Anledningen till att det är Topp 7-lista och inte det mer vanliga Topp 5 eller Topp 10 är att Afonsos målrekord i Eredivisie är just sju mål. 7 oktober 2007 gjorde Afonso sju mål när Heerenveen besegrade Heracles med 9-0 och det är ett rekord som står sig än idag. Givetvis kan dock förändringar i upplägget komma att göras.