Afonso Alves-podden - Avsnitt #3: Tom Siwe

Johan Dykhoff intervjuar Tom Siwe, högerback i Jönköpings Södra och tidigare i Heerenveen.

I avsnitt tre av Afonso Alves-podden har jag intervjuat Tom Siwe, högerback i Jönköpings Södra och tidigare i Heerenveen. Tom Siwe föddes 2 mars 1987 i Jönköping och fick sin fotbollsfostran i Jönköpingsklubbarna IF Hagapojkarna och IF Hallby. Inför säsongen 2005 flyttade han till Husqvarna i Division 2 Mellersta Götaland och senare under 2005 skrev han på som ungdomsproffs för nederländska Heerenveen. Han skulle komma att stanna i Heerenveen i tre år. Det blev aldrig någon speltid i ligan för Siwe i Heerenveen men säsongen 07/08, vilket var säsongen efter att Afonso Alves kommit till klubben, spelade Siwe två cupmatcher.Sommaren 2008 gick Siwes kontrakt med Heerenveen ut och han flyttade då hem till Sverige och Jönköpings Södra som då spelade i Superettan . Sedan dess har Siwe varit ordinarie i princip hela tiden i Jönköpings Södra. Säsongen 2013 förstördes av skador men utöver det har han spelat minst tjugo matcher varje hel säsong. 2015 var han med och hjälte Jönköpings Södra till förstaplatsen i Superettan och ifjol i Allsvenskan kom Jönköpings Södra som nykomlingar på en klart respektabel tolfteplats.Tom Siwe och hans lagkamrater åker till Florida för träningsläger idag (måndag) och ska då möta Chicago Fire och D.C. United. Det pratar vi inte om i den här intervjun, men däremot en hel del om Toms tid i Heerenveen och Afonsos succé under samma period, den gångna allsvenska säsongen och hans roll som trotjänare och kulturbärare i truppen.