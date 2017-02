Afonso Alves-podden - Avsnitt #4: Mikael Eklund

Johan Dykhoff intervjuar Mikael Eklund, tidigare försvarare i bl.a. Kalmar FF och IK Brage.

I det här avsnittet har jag intervjuat Mikael Eklund, dalmasen som mellan 2003 och 2009 spelade mittback och vänsterback för Kalmar FF. 2008 var han med och spelade hem Kalmar FF:s första SM-guld någonsin. Eklund har utöver Kalmar FF även representerat IK Brage, Assyriska, isländska Grindavik och Kvarnsvedens IK på seniornivå. Mikael avslutade sin spelarkarriär 2013 och har sedan dess arbetat som tränare uppe i Dalarna. Inför kommande säsong är han ny tränare i Säters IF FK, nykomlingar i Division 3 Södra Norrland, och han arbetar också som fotbollsinstruktör på en gymnasieskola i Borlänge.Kopplingen till Afonso Alves kan tyckas lite otydlig i det här avsnittet, men temat i avsnittet är snarare brasilianska spelare generellt i Allsvenskan och då finns det ju onekligen sämre spelare att intervjua än någon som representerade Kalmar FF i mitten av 00-talet. Mikael var lagkamrat med ett femtontal brasilianska spelare under sina år i Kalmar, något som vi pratar en hel del om, och han berättar också i intervjun om en träningsmatch mot Malmö FF under försäsongen 2004 då Afonso Alves var i högform och Micke och hans lagkamrater i Kalmar verkligen fick veta att de levde.Det ska sägas att det i början av intervjun är lite dåligt ljud, men jag tycker att det tog sig sen allteftersom intervjun fortskred. Intervjun gjordes ganska sent på kvällen en vardag och jag tycker själv så här i efterhand att jag inte låter helt pigg och det beror helt enkelt på att jag inte var det heller, men ni får hålla tillgodo.