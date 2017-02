Afonso Alves-podden - Avsnitt #5: Sandra Arvidsson

Johan Dykhoff intervjuar Sandra Arvidsson, ordförande i Örgrytesupporterföreningen Balders Hage.

I det här avsnittet har jag intervjuat Sandra Arvidsson, som är ordförande i Örgrytesupporterklubben Balders Hage. Kopplingen till Afonso Alves är tämligen uppenbar här, nämligen att Örgryte ju var Afonsos första klubb i Europa.Balders Hage grundades 1951 under namnet ÖIS Fotbollsvänner med syfte att stötta Örgryte IS fotbollsverksamhet med pengar, jobb och bostäder till nya spelare. 1977 ändrades namnet till ÖIS Supporterklubb och 2004 fastställdes det nuvarande namnet ÖIS Supporterklubb Balders Hage. Namnet Balders Hage härstammar från platsen där ÖIS bildades och det var också namnet på föreningens första idrottsplats.Balders Hage arbetar aktivt för att stödja ÖIS:s verksamhet och de gör det t.ex. genom att stödja ungdomsfotbollen, sköta insläpp på träningsmatcher, ta fram ÖIS-souvenirer samt vara en resurs och samarbetspartner för folket på ÖIS-gården. Under fotbollssäsongen arrangerar de också bortaresor för ÖIS:s supportrar.I det här avsnittet får Sandra berätta om bl.a. sitt arbete i Balders Hage, Örgrytes senaste säsong och supporterträffen för kvinnliga fotbollssupportrar i Malmö i somras. Sandra tar även ut en topp sju-lista med sina favoritspelare i Örgrytes historia.