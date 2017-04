Afonso Alves-podden - Avsnitt #7: Richard Henriksson

Johan Dykhoff intervjuar Richard Henriksson, f.d. försvarare i bland annat Djurgården och Brommapojkarna som nu arbetar på Radiosporten.

I det här avsnittet har jag intervjuat Richard Henriksson, den gamle allsvenske försvararen som under sin karriär framförallt spelade för Djurgården och Brommapojkarna men som efter säsongen 2009 lade skorna på hyllan, detta bara 27 år gammal, för att istället på heltid satsa på en karriär som sportjournalist. Han spelade även i Århus i Danmark och för Västerås SK, båda två i kortare sejourer. Richard arbetar idag på Radiosporten, där han bland annat är en del av programmet Fotbollsarena Radiosporten.Anledningen till att jag valde att intervjua Richard till den här podcasten var att han under Afonso Alves säsonger i Örgryte, det vill säga 2002 och 2003, spelade i Djurgården. Djurgården var under de här åren Sveriges bästa fotbollslag och tog välförtjänt hem två raka allsvenska titlar, men en spelare som ständigt gäckade Djurgården var just Afonso Alves. Säsongen 2002 gjorde han hattrick i båda mötena med Djurgården och i matchen på Stockholms stadion 2003 gjorde han ett mål och två assists. Richard pratar länge och väl om Afonsos storhet som fotbollsspelare och varför han var så himla svår att hålla i schack, trots eller kanske på grund av att Djurgården som lag var så bra.Utöver Afonsosnack blir det i denna intervju prat om bl.a. mellannamn, häftiga städer i USA , Tobias Grahn, baseboll, band som jag har svårt att hålla isär, Joe Coles teknik, Geert den Oudens personlighet och hur hett det var med bloggar 2007.