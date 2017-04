Afonso Alves-podden - Avsnitt #8: Alex Nilsson

I det åttonde avsnittet av Afonso Alves-podden intervjuar Johan Dykhoff den f.d. Malmö FF-anfallaren Alex Nilsson, som idag spelar för maltesiska Tarxien Rainbows.

I det här avsnittet blir det Malmö FF- och Maltavinkel på intervjun. Jag har nämligen intervjuat Alex Nilsson, den före detta Malmö FF-anfallaren som numera spelar för Tarxien Rainbows i maltesiska ligan.Alex Nilsson, eller Georgios Alexander Nilsson Likourentzos som hans fullständiga namn är, föddes 23 oktober 1992 i Malmö. Han är fostrad i BK Olympic och kom till Malmö FF under 2007, det vill säga året då han skulle fylla femton. Alex debuterade i Allsvenskan under 2008 och fick sitt stora genombrott två år senare då han gjorde två mål i sin första allsvenska match från start, då Malmö FF besegrade Brommapojkarna med 2-1 på hemmaplan. Därefter tog framfarten lite stopp för Alex, som säsongerna 2013 och 2014 lånades ut till Landskrona BoIS respektive Trelleborg för att få regelbunden speltid.Efter säsongen 2014, då Alex var 22 år gammal, förlängdes inte hans kontrakt med Malmö FF. I intervjun berättar Alex att det var ont om anbud och han valde därför att hoppa på erbjudandet om att spela fotboll på Malta. Han skrev i januari 2015 på ett kontrakt med klubben Qormi FC i maltesiska Premier League som sträckte sig fram till sommaren 2016. Efter ett år i Qormi bytte han klubb inom maltesiska ligan till Tarxien Rainbows, där han fortfarande är kvar. Tarxien Rainbows ligger i skrivande stund på åttonde plats av tolv lag och Alex Nilsson har gjort nio mål på 28 matcher den här säsongen. Totalt under sin tid på Malta har Alex, om jag har räknat rätt, spelat 62 ligamatcher och gjort 24 mål.I den här intervjun pratar vi framförallt om Alex tillvaro på Malta och den maltesiska fotbollen. Vi pratar också bland annat om Alex genombrott i Malmö, hans utlåningar till Landskrona och Trelleborg och Alex tar även ut en topp sju-lista över gamla medspelare som man helst ville ha på sitt lag när man körde matchspel på träningarna.I det här avsnittet börjar jag också med ett nytt inslag, vid namn Afonsotrippeln. Det är ett inslag där jag sätter 34 kronor, det vill säga lika många kronor som antalet mål Afonso vann skytteligan i Eredivisie på, på en trippel bestående av matcher där lag med någon form av Afonso Alves-koppling spelar. I den här premiäromgången har jag spelat på följande:Middlesbrough gör under 0,5 mål till oddset 2,50Malmö vinner till oddset 1,59Heerenveen vinner och båda lagen gör mål till oddset 3,10Totalt blir detta ett odds på 12,32 och en potentiell vinst på 418,88 kr. Afonsokopplingen i dessa matcher är, givetvis, att han har spelat i Middlesbrough, Malmö FF och Heerenveen.