Afonso Alves-podden - Avsnitt #9: Ante Covic

I det här avsnittet av Afonso Alves-podden blir det framförallt Hammarby- och Australien tema. Jag har nämligen intervjuat Ante Covic , den australiensiske målvakten som mellan 2002 och 2006 var förstemålvakt i Hammarby och som sen mellan 2009 och 2011 spelade för Elfsborg.Ante Covic föddes 13 juni 1975 i Sydney. Han spelade i sin ungdom för bl.a. klubben Hurstville Zagreb, vilket gissningsvis kan förklaras med hans kroatiska påbrå. Efter ett par säsonger på seniornivå hemma i Australien flyttade Ante under 1999 till Grekland och Thessalonikiklubben PAOK. Han spenderade en tid på lån i Kavala och lämnade sen PAOK under 2001 för den kroatiska storklubben Dinamo Zagreb. Efter att inte ha fått någon speltid i Dinamo kom Ante till Hammarby inför säsongen 2002, då klubben skulle försvara sitt första och fortfarande idag enda SM-guld. Covic ersatte guldhjälten Lasse Eriksson och han liksom övriga laget hade en jobbig säsong 2002 som nästan slutade med nedflyttning, men i sista omgången klarade Hammarby kontraktet och efter det blev det fyra klart bättre säsonger i Hammarby för Ante där man som sämst kom sexa.Inför säsongen 2007 flyttade Ante hem till Australien och den nystartade inhemska ligan A-League. Han skrev på för Newcastle Jets och i intervjun berättar han att han hade för avsikt att flytten hem till Australien skulle bli för gott. Efter att säsongen 08/09 gått riktigt dålig och Ante var missnöjd med hur klubben sköttes lämnade han dock Newcastle och A-League för Elfsborg. Under 2009, då hans gamla klubb Hammarby för övrigt trillade ur Allsvenskan, var han ordinarie men de två kommande säsongerna tappade han sin ordinarie plats till förmån för Joakim Wulff och Jesper Christiansen.I slutet av den allsvenska säsongen 2011 flyttade Ante hem till Australien igen och han kom att göra fem säsonger i A-League därefter. Först spelade han en säsong i Melbourne Victory, därefter tre säsonger i Western Sydney Wanderers och avslutningsvis en i Perth Glory. Ante beskriver det som att han flera gånger under de här åren har fått lämna klubbar trots att han har presterat riktigt bra på planen och frågar sig lite sarkastiskt om han borde ha presterat sämre för att då kanske ha fått nytt kontrakt.Idag är Ante tillbaka i Sydney och spelar för Rockdale City Suns i den semiprofessionella ligan National Premier League s New South Wales. Utöver sitt fotbollsspelande där arbetar han även som expert för tv-kanalen Fox Sports.I den här intervjun blir det mycket fokus på tiden i Hammarby och hur väl han trivdes där. Vi pratar även bl.a. om några minnesvärda Afonso Alves-insatser mot Hammarby under Antes tid i klubben, hur A-League har utvecklats de senaste åren och avslutningsvis tar Ante ut sju framstående spelare i A-League som man i Sverige troligen inte känner till.