Australien-Brasilien 0-4: Utklassning i Melbourne

Brasilien tog en komfortabel seger med 4-0 borta mot Australien och revanscherade sig direkt från förlusten mot Argentina.

Australien - Brasilien 0-4

Efter förlusten med 1-0 mot Argentina i fredags var det på tisdagen dags för ny vänskapsmatch för Brasilien s del när Australien stod för motståndet i en match som även den spelades på Melbourne Cricket Ground. Sport Recifes anfallare Diego Souza var en av överraskningarna i truppen och han fick chansen direkt från start av förbundskapten Tite. Redan efter 10 sekunder tackade han för förtroendet då han satte sitt första landslagsmål, fint framspelad av Zenit -mittfältaren Giuliano. Målet är det snabbaste någonsin i brasilianska landslaget och därmed slogs Neymars rekord på 16 sekunder från fjolårets OS-match mot Honduras.I övrigt var första halvlek ganska jämn och det märktes att det var många nya och ganska oprövade spelare i det brasilianska laget. Eftersom det redan är klart med VM-spel har Tite börjat bygga ett lag och han vill testa en del nya namn. Philippe Coutinho fyllde 25 år igår och kunde idag fira med att för första gången få bära kaptensbindeln som han tog över från Thiago Silva efter matchen mot Argentina.Efter en dryg timme kom matchens andra mål och det var just den före detta lagkaptenen Thiago Silva som skulle nicka in bollen efter en rörig situation i straffområdet med många nickar och en ribbträff. Thiago Silva har gjort det bra i två raka matcher och börjar på allvar visa de kvaliteter han hade under VM för tre år sedan. Även hans mittbackspartner Rodrigo Caio från São Paulo gjorde det bra defensivt.Shakhtars anfallare Taison hade ersatt Douglas Costa strax före målet och en kvart från slutet hade även han fått göra sitt första mål i landslaget, fint framklackad av Paulinho. På tilläggstid kunde sedan Diego Souza avgöra med sitt andra för kvällen och segersiffrorna skrevs till 4-0. Siffrorna var möjligtvis något i överkant sedan de för dagen blåklädda brassarna inte imponerat överdrivet mycket. Dock var det en seger som visar på bredden i truppen. En spelare som märktes när han kom in var Willian som ersatte Philippe Coutinho med tjugo minuter kvar och var ett ständigt hot offensivt.0-1 Diego Souza (1), 0-2 Thiago Silva (62), 0-3 Taison (75), 0-4 Diego Souza (90+3)Langerak; Degenek, Sainsbury (Irvine, 57), Wright (McGowan, 78); Luongo (Mooy, 78), Milligan; Kruse Troisi (Rogic, 79); Leckie (Hrustic, 57), Cahill (MacLaren, 57), BehichAnge PostecoglouDiego Alves; Rafinha, Thiago Silva (Jemerson, 78), Rodrigo Caio, Alex Sandro; Paulinho (Renato Augusto, 83), David Luiz (Fernandinho, 73), Philippe Coutinho (Willian, 71); Giuliano (Rodriguinho, 78), Diego Souza, Douglas Costa (Taison, 59)TiteMark Clattenburg (England)