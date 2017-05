Avsnitt #11: Marcus Pode

I det elfte avsnittet av Afonso Alves-podden intervjuas Marcus Pode från Trelleborgs FF. Det pratas bland annat om Afonso Alves och Jari Litmanens egenskaper som fotbollsspelare och Salif Camara Jönssons hysteriska målform.

I det här avsnittet av Afonso Alves-podden har jag intervjuat Marcus Pode, numera i Trelleborgs FF och tidigare i bland annat Malmö FF och Örebro SK i Allsvenskan. Marcus Pode föddes 27 mars 1986 i Malmö. Han är fostrad i Malmö FF och fick ett lärlingskontrakt i A-truppen inför den allsvenska säsongen 2005. Malmö FF var då regerande svenska mästare och Marcus fick redan under sitt första år i A-laget bland annat vara med om att spela kval till Champions League Under sommaren 2007 lämnade Marcus Pode Malmö FF för sin första och hittills enda sejour utanför Sveriges gränser. Han skrev på för danska FC Nordsjælland, men tiden där blev inte särskilt lyckad och han återvände till Allsvenskan efter ett och ett halvt år och bara femton spelade ligamatcher i Danmark. Pode skrev då på för Trelleborgs FF och kom att göra tre säsonger för dem. Efter det har han hunnit avverka sejourer i Mjällby och Örebro innan han inför fjolårssäsongen återvände till Trelleborgs FF.När Marcus Pode kom till Trelleborg var klubben nykomlingar i Superettan . De gjorde en klart godkänd första säsong tillbaka i Superettan och slutade sjua. Marcus kom delad fyra i skytteligan med tolv mål och berättar i intervjun att han hade hoppats på en ännu bättre placering för laget än sjua. Marcus kontrakt med Trelleborg sträcker sig över årets säsong och i skrivande stund ligger Trelleborg på sjätte plats i Superettan efter sex spelade omgångar. Marcus har startat samtliga matcher och har gjort ett mål så här långt. Det målet kom i hemmapremiären mot Falkenberg som slutade 2-2. Det ska sägas att den här intervjun spelades in innan Trelleborgs hemmamatch mot Syrianska, som slutade 1-1.I den här intervjun pratar vi en hel del om hur Marcus minns tiden i Malmö FF och särskilt då Afonso Alves som spelare och lagkamrat. Vi pratar också bl.a. om hur det var att spela med Jari Litmanen, eventuella ytterligare utlandsäventyr framöver i karriären, Salif Camara Jönssons hysteriska målform naturligtvis och att när Patrik Andersson under en Malmöträning sa att det var offside, då var det fanimej offside.Två rättelser ska jag komma med inför det här avsnittet. Jag sade nämligen under intervjun att Malmö förlorade med 0-4 borta mot FC Thun i Champions League-kvalet, men de korrekta förlustsiffrorna var 0-3. Däremot slutade ju dubbelmötet 0-4 totalt. Sen sa jag också att Afonso Alves var en halv poäng bakom Francesco Totti i poängställningen i Guldskon säsongen 06/07. I själva verket var han en poäng bakom. Däremot stämde det som jag sa att Afonso hade vunnit ifall han hade gjort ett mål till. Då hade han placerat sig en halv poäng före Totti. Målen i Eredivisie är ju värda 1,5 poäng medan målen i Serie A är värda två. Afonsos 34 mål för Heerenveen gav därmed 51 poäng i Guldskoställningen medan Tottis 26 mål i Serie A gav 52.