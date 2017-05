Avsnitt #13: Oscar Lindgren Ortiz

I det trettonde avsnittet av Afonso Alves-podden intervjuas Oscar Lindgren Ortiz, känd bl.a. som AIK-supporter i "08 Fotboll" på FanTV. Det pratas i intervjun bland annat om AIK:s brassehistoria och avsaknaden av colombianska spelare i Allsvenskan.

I det här avsnittet av Afonso Alves-podden har jag intervjuat Oscar Lindgren Ortiz, känd bland annat som AIK-representant i "08 Fotboll" på FanTV och VM-bloggare för Metro under sommaren 2014.Det blir mycket AIK-fokus i det här avsnittet och även en del snack om Colombia och colombianska spelare. Oscar är ju född i Cali i Colombia och har rest mycket i Colombia och Sydamerika i sina dar, så det kändes lämpligt att lägga några minuter att prata även om det med honom.För att vara helt transparent ska jag säga att den intervju ni nu kommer höra inte är den första jag gjorde med Oscar. Vi gjorde en intervju till den här podden för två veckor sedan men den filen blev dessvärre obrukbar eftersom min röst på grund av något tekniskt haveri bara ett par minuter in i inspelningen helt försvann. Det var därför avsnitt nummer tolv, som släpptes i förra veckan, blev som det blev. Nu gjorde vi ett nytt försök och dessvärre hände samma sak igen, men den här gången mycket senare in i inspelningen och den här gången gick det att lappa ihop det till ett fungerande poddavsnitt. Ni kommer nog dock märka att det en bit in i Oscars topp sju-lista bara är han som pratar och jag inte kommer med några följdfrågor. Det beror helt enkelt på att min mikrofon då har gått sönder, eller vad det nu var som hände, och jag har klippt bort de bitar där jag kommer med följdfrågor eller inspel, så de sista fem-tio minuterna är i princip en monolog signerad Oscar Lindgren Ortiz.